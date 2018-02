Farvel til Fuglebækgaard

Som et led i oprydningsarbejdet på Flyvestation Værløse er Naturstyrelsen i gang med at nedrive 21 bygninger.

Tilbage i 1909-10 opkøbte Krigsministeriet gården som et led i planerne om Kaserneetablissement Laanshøj. Gården overlevede 2. verdenskrig, hvor tyskerne brugte den til beboelse. Lige efter krigen brugte englænderne gården til opmagasinering af de tyske rester, indtil 1953 hvor Forsvarets Hundeskole rykkede ind og var på stedet til 1979. Herefter fik gården lov at forfalde. Det hjalp heller ikke at Politiets Aktionsstyrke forud for rydningen af Ungdomshuset brugte den til at trænge indtrængen, hvilket kostede en del huller i muren.