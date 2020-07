Farums skraldemand satte Dissing i gang med musikken

- Allerede i skolen interesserede jeg mig for at blive musiker. Omkring femte klasse havde jeg en klassekammerat - Johannes Halsteen - som kunne spille klaver. Han var ret vild med Leo Mathisen, så vi lyttede til en masse plader. Snart var vi i gang med at lave et trommesæt af kagedåser. Jeg brugte de stive hår fra en kost som whiskers eller bankede løs på kagedåserne med dem. Du kan tro, det lød godt! Vi fik hurtigt et repertoire bestående af jazznumre bl.a. fra Leo Mathiesen og Svend Asmussen. Tænk på, at vi kun var nogle 12-årige knægte dengang i 1950. Vi gav så koncerter for vores familier og kammerater, disse kunne endda indbringe mig et beskedent beløb. For pengene tog jeg til København, hvor jeg købte mig et trommeskind, som blev tilpasset en sæbekasse - nu begyndte det at blive avanceret. Lågene fra kagedåserne blev så banket ud til bækkener.