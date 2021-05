Se billedserie Kristoffer Hjort-Kruse holdt sin første gudstjeneste i søndags og er Farum Sogns nye præst. Foto: Jens Berg Thomsen Foto: Jens Berg Thomsen

Farums nye præst: Jeg fornemmer rummeligheden her

Kristoffer Hjort-Kruse er tiltrådt som ny præst i Farum Sogn og har holdt sin første gudstjeneste

Furesø - 09. maj 2021 kl. 07:44 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

Søndag den 2. maj holdt han sin første gudstjeneste i Stavnsholtkirken, så nu er Kristoffer Hjort-Kruse helt officielt ny præst i Farum Sogn.

Egentlig er han fra Århus men flyttede til København under sidste del af sin uddannelse som præst. Jobbet i Farum bliver hans første som helt færdiguddannet præst.

"Jeg har altid gerne villet arbejde med livets store spørgsmål og vippede mellem filosofi og teologi, da jeg skulle i gang med at læse. Jeg kommer fra en familie, der er meget aktiv inden for kirken, så jeg kunne bedst se mig selv blive præst," siger Kristoffer Hjort-Kruse.

Han er flyttet i embedsbolig med sin hustru og barn i Farum.

"Min hustru er fra Bornholm, så vi kommer tættere på hendes familie i forhold til Århus. Og derudover valgte jeg at tage sidste del af min uddannelse i København, fordi jeg gerne ville prøve et andet studiemiljø. I Århus kender jeg kirkemijøet ret godt og ville gerne prøve noget nyt," siger han.

Kendte lidt til Farum I forvejen var det FC Nordsjælland og den tidligere borgmester Peter Brixtofte, der poppede op, når Kristoffer Hjort-Kruse tænkte på Farum, men det har ændret sig.

"Allerede da jeg så opslaget, synes jeg, at det lød spændende. Jeg fornemmer den rummelighed, som man gerne vil have i kirken her. Da jeg ringede til dem, hørte jeg mere om, at det er et sted, hvor man gerne vil have en bred folkekirke, og at man også gerne vil have præster, der er forskellige. Jeg har selv lært meget af mennesker, der er anderledes end mig, og det tiltalte mig meget, at kirken går så meget op i, at det skal være sådan," siger Kristoffer Hjort-Kruse.

"Præsterollen handler om at tale meget med mennesker og at prædke samt at være med, når mennesker både oplever stor glæde og stor sorg. Det er et ufatteligt spændende arbejde at træde ind i, og det er et stort ansvar. Allerede mens jeg studerede, kunne jeg mærke, at det kunne jeg godt tænke mig," siger han.

"Jeg glæder mig meget til at være præst her og møde menneskerne her. Jeg håber at være med til at give folk en oplevelse af, at det er deres kirke, og at det giver mening at være i kirke og være med til, at dørene i kirken kan blive større, så flere mennesker vil være en del af kirken i Farum," siger Kristoffer Hjort-Kruse.