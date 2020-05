Se billedserie Gutterne fra Barley Field Beer har god grund til at smiile. Deres Azacca IPA er i finalen i Sol over Gudhjems« Produktkonkurrence.

Send til din ven. X Artiklen: Farums brygmestre imponerer kokke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Farums brygmestre imponerer kokke

Furesø - 30. maj 2020 kl. 17:07 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fire brygmestre i mikrobryggeriet Barley Field Beer har svært ved at få armene ned. Sune Saabye, Martin Larsen, Søren Skov og Jovanco Dimovski startede bryggeriet med det ene formål at lave frisk og velbrygget.

Nu har en dommerkomite med navne som Thomas Rode, Mikkel Maarbjerg og Francis Cardenau udpeget Barley Field Beers, Azacca IPA, som en af tre finalister i kokkekonkurrencen »Sol over Gudhjems« Produktpris. Konkurrenterne i finalen er en jordbærdrik og en akvavit.

- Det er nogle garvede herrer i dommerkomiteen. Det er fantastisk, at de kan lide vores øl. Den anerkendelse er vi glade for, lyder det fra Sune Saabye.

Azacca IPAen er med i kategorien »Drikke«, hvor blot tre ud af 106 produkter er kommet i finalen. COOP står som arrangør af konkurrencen og herfra lyder vurderingen af Azacca IPA.

- Acazza IPA er en frisk og dejligt duftende IPA. Den er brygget i hånden af de fire brygmestre fra Barley Field Beer, som selv sætter stor pris på friskbrygget specialøl. Netop det friske er kendetegnet for Barley Field Beer. Øl med vægt på smags- og aromahumle skal opleves og nydes så tæt på tappedato som muligt. Azacca IPA er brygget med Azacca og Mosaic humle fra 2019. Azacca er brugt både som bitterhumle og aromahumle, mens Mosaic kun er brugt som aromahumle. Der er meget humle i Azacca IPA. Langt det meste er brugt som aromahumle, hvilket vil sige at den ikke er særlig bitter i eftersmagen, men til gengæld rigtig dejligt duftende og frisk i smagen. Munich og Golden Promise malten gør den flot gylden og med et flot skumhoved.

Hos Barley Field Beer er de glade for Azacca IPAen, som de bryggede første gang i efteråret og igen op til konkurrencen. Men de mener selv, at de har lavet en, der er bedre.

- Azacca IPA er en af vores allerbedste øl, men efter vores smagsløg er det kun nummer to. Vi er mere glade for vores NEIPA (New England IPA red.). Den har endnu mere af det gode, siger Sune Saabye.

Azacca IPA brygges allerede igen på tirsdag. For der skal smedes, mens jernet er varmt.

- Vi skal lige have nogle ingredienser hjem, men vi sætter et bryg over på tirsdag, så kunderne får mulighed for at smage den, forklarer Sune Saabye.

Barley Field Beer hører til Bies Bryglab på Bygmarken i Farum. Her brygges der 500 liter af gangen.

Barley Field Beer kan købes lokalt hos Irma Farum, Tante Maren, Raw'n'rice, Alverdens Vine og så kan man abonnere på månedens øl direkte gennem bryggeriet via hjemmesiden barleyfieldbeer.dk.