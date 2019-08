Se billedserie Annika Lion Kristensen og Rasmus Holm Jensen viser alle færdighedsmærkerne frem. Der mangler dog et. Det er jubilæumsmærket, som Claus Nar Gruppe fremstiller i forbindelse med 70 års jubilæet den 25. august.

Farums ældste spejdergruppe fejrer 70 års jubilæum

Furesø - 17. august 2019 kl. 11:28 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tilbage i 1949 stiftede et par knægte og en spejderleder den første spejdergruppe i Farum. Den fik navnet Claus Nar Flok.

70 år senere lever gruppens tørklædefarver rød og grøn i bedste velgående under navnet Claus Nar Gruppe. Siden 1979 har gruppen hørt hjemme i Nattergalelunden lige ved Hillerødmotorvejen i en selvbygget hytte ved navn Grantoften.

- Du går ikke til spejder. Du er spejder. De færdigheder, man lærer som spejder, kan bruges hele tiden, fortæller gruppeleder Rasmus Holm Jensen.

Hvis man troede, at spejderlivet var umoderne, så kan man godt tro om igen. Tværtimod er der en strømning i tiden, som får nye familier og børn til at søge fællesskabet ved lejrbålet.

- Vi har 65 børn i gruppen. Vi har især tilgang af børn i alderen 10 til 12 år. Det er usædvanligt. Efter sommerferien har vi også en gruppe tropsspejder (6. klasse red.). Det har vi ikke haft i ti år. Det er vigtigt for os. For det er de kommende spejderledere, fortæller Rasmus Holm Jensen.

Claus Nar Gruppe mødes hver onsdag klokken 17.15 til 19 ved Grantoften.

- Typisk kører vi forløb, som slutter af med, at spejderne får et mærke for en ny færdighed. Det er atter blevet uhyre populært at få mærkerne. I takt med samfundets udvikling kommer der hele tiden nye mærker til. Nu har vi fx. et filmmagermærke, hvor de skal lave en film med deres telefoner, forklarer Rasmus Holm Jensen, som også er klar med et særligt jubilæumsmærke.

Det med telefonerne er ellers ikke noget, der bliver brugt til meget andet end at finde vej, når man er spejder på et løb.

- Når du er spejder, er der brug for alle hænder. Det nytter ikke noget at sidde og kigge på sin telefon inde i teltet. Vi beder dem om at lægge dem væk, når de kommer. Heldigvis løber de hurtigt tør for strøm, siger Rasmus Holm Jensen.

For det at være spejder handler om nærvær, færdigheder og fællesskab.

- Sammenlignet med en sportsklub er der ikke konkurrencementalitet i en spejdergruppe. Der er fokus på at gøre nogle ting sammen. Der er fokus på at gøre nogle ting sammen og få fælles erfaring med, hvad vi kan bygge og opnå med meget få hjælpemidler. Det er fællesskabet og opfindsomheden, der driver værket, når opgaverne skal løses.

Børn kan mere, end forældrene tror

Annika Lion Kristensen er bestyrelsesformand for Claus Nar Gruppe og mor til to gæve spejderbørn. For hende har det været en øjenåbner.

- Her udfordrer man grænserne for, hvad man kan bede børn om, siger Annika Lion Kristensen, som overlader det til en engageret gruppe spejderledere at forme sine børns færdigheder. Forældre bliver helt fra en start bedt om trække sig tilbage, så man som spejder mærker, at man kan mere og mere uden voksne. En spejderleder er således ikke en træner men blot en spejder, som har mere erfaring.

- Børn kan meget mere, end forældrene tror. Det handler om at give dem ansvar. Hvis man stoler på dem, så kan de også. Vi laver robuste børn. Fx. har vi haft et forløb om katastrofer. Her havde vi besøg af Beredskabsstyrelsen, som instruerede i, hvad børnene skulle gøre i tilfælde af en katastrofe. Der er tale om et højt vidensniveau, men det handler altid om at gøre det håndgribeligt, siger Rasmus Holm Jensen og fortsætter:

- Vi arbejder med børnenes udholdenhed, også når der er hjemve på en lejr. Det giver en følelse af at kunne mere, når man har vist sig selv og gruppen, at man kunne blive.