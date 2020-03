Farumgårdstiens historie del 2

FARUM: Det er i lyset af det historiske forløb, man skal se fredningskendelsen af 1947 og overfredningsnævnets kendelse af 1949 om fodgængerstien over gårdspladsen. Fredningen skulle sikre fodgængernes ret til at komme nær søbredden, som defineret i det »Grønne« forslags nr. 46 og fredningen skulle samtidig sikre ejerne mod, at der kom sti mellem sydsiden af hovedbygningen og søbredden. Kendelsen fortsatte med den gamle udtalelse: »Den intime landskabelige forbindelse mellem bygninger, park og sø skal - specielt med hensyn til vejanlæg og stianlæg - stedse opretholdes«, som skal ses sammen med kendelsens meget konkrete placering af stien, hvis formål lå i loven og dens betænkning, og som i 1969 blev uddybet i grundlaget for erstatnings-betalingen. Man har indledningsvis nævnt sammenhængen med stiloven af 1940 og betænkningen fra 1936, men nævnte ikke, at deres formål var at stien fulgte søbredden, hvilket har været en selvfølge dengang, da den eksisterende sti allerede gjorde det øst for gården. Stien kunne bl.a. bortfalde, hvis der kom anden offentlig sti eller vej gennem parken, så på grund af denne og andre begrænsninger af varigheden kunne 1949-kendelsen ikke give anledning til erstatning. Først ved salg og bortfald af varighedsbegrænsningerne var der grundlag for betaling af erstatning, og det fremgik af kendelsen i 1969, hvad kriterierne for erstatningen for stien var: »den eksisterende stiret åbner en ganske særlig mulighed for almenheden for at iagttage på nært hold et værdifuldt bygningskompleks i et miljø, der fremhæver bygningens kulturelle værdi og yderligere i sig selv er af høj æstetisk karakter og landskabelig værdi«.