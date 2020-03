Farumgårdstiens historie del 1

Stien var således tidligere åben for publikum gennem Farumgård, og ser man på de gamle geodætiske kort var stien den gamle Farumgårds Allé, som gik over middelalderens mølledæmning og gennem Farumgårds porte. Da Farumgård styrede turismen først i 1900-tallet med Hotel Fiskebæk og bådfart forbi Farumgård til badepladsen ved vestmuren blev vejen gennem gården lukket og indgik ikke i den tids turistførere.

Buresø-stien blev endeligt afsluttet og fejret af en række borgmestre i 2005 efter færdiggørelsen af af strækningen Hestetang-Bastrup, så projektet har været aktuelt i hele perioden, når der var penge til det - det er aldrig blevet forældet - og stien blev så sent som i 2017 hovedtur i Naturpark Mølleåens Turguide mellem Farum og Ølstykke S-stationer. Farumgård har været en attraktion for fodgængere på denne tur og Farum Sø Rundt i 70 år.

Lovens Nordvest-plans største fredning pågik langs Mølleåen 1942-48. Disse fredningsforhandlinger var altså i fuld gang, da Sct. Ursula Stiftelsen, som ejede Farumgård, i 1943 foretog en frivillig fredning af parken med en sti uden vederlag i samarbejde med bl.a. sognerådet - ifølge både aviser og senere kendelser for at undgå gang- og cykelsti-anlægget mellem søbredden og gården, hvor det også ville påvirke naboens strand - Doktorens bugt.

Ministeriet for offentlige arbejder og amtet fortsatte dog med at presse på og forhandle om stianlægget. Først i 1945 indvilligede ministeriet i at føre cykelstianlægget nord om parken, hvis der i øvrigt »ved behørig tinglyst deklaration sikres offentligheden adgang til Farumgårds park i tilfredsstillende omfang« - hvilket måske især kunne accepteres i projektet, fordi cykelstien i 1936-forslaget skulle have gået syd om Farum Sø, mens der skulle være gangsti »hele søen rundt langs søbredden«. Eneste offentlige tinglyste adgang var gangstien.