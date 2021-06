Ejeren af Farumgård, Kresten Bergsøe, anerkender ikke Fredningsnævnets kendelse. Han kan ikke få øje på lovhjemmel til at gennemtvinge offentlig adgang i en privat have. Han overvejer fortsat om, han vil anke kendelsen eller om han skal gå andre veje med sagen. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Farumgårds ejer anerkender ikke Fredningsnævnet kendelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Farumgårds ejer anerkender ikke Fredningsnævnet kendelse

Furesø - 24. juni 2021 kl. 06:32 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Ejeren af Farumgård, Kresten Bergsøe, tygger stadig på Fredningsnævnets udkast til kendelse i den fredningssag, som Furesø Kommune har anlagt for at få genoprettet offentlig adgang til Farumgårds stianlæg.

Fredningsnævnet fulgte ikke Byrettens kendelse fra straffesagen om samme emne, hvor ejerens retttighed til at stoppe offentlig adgang blev fastholdt. I stedet fastslog Fredningsnævnet, at Kresten Bergsøe ikke har denne ret, og lavede en ny fredningskendelse, som følger Furesø Kommunes fredningsforslag.

Furesø Kommunes fredningsforslag er beskrevet som en såkaldt fredningsrevision, som tager udgangspunkt i fredningsaftalen fra 1949, men reelt er der tale om en ny fredningssag, hvilket Fredningsnævnet også skriver i udkastet til afgørelse.

Kresten Bergsøe overvejer fortsat sine muligheder i sagen, men er klar med en kontant melding.

- Vi anerkender ikke kendelsen. Fredningsnævnet har ikke lovhjemmel til at gennemtvinge offentlig adgang i en privat have. Fredningsnævnet skriver selv i kendelsen, at der er tale om en ny fredningssag. En fredningssag skal afgøres indenfor den gældende lovgivning. I naturfredningsloven står der intet som helst om, at man gennem en fredning kan give offentlig adgang til en privat have eller bolig, siger Kresten Bergsøe.

Der har tidligere været rejst tvivl om lovhjemlen til at gennemføre offentlig adgang. Ved den lejlighed gav Furesø Kommune udtryk for, at den offentlige adgang er reguleret gennem fredningsaftalen fra 1949.

Fredningsnævnets kendelse er nu i høring med henblik på udmåling af erstatning. Derefter har Kresten Bergsøe en periode til at afgøre om, han vil anke sagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

- Det store problem er, at Fredningsnævnet ikke har forsøgt at finde en løsning på problemet med at offentligheden overtræder fredningsbestemmelserne. Fredningsnævnet har tværtimod gjort det klart for alle og enhver, at det ingen konsekvenser er ved, at overtræde bestemmelser. Fredningsnævnet har derved eskaleret sagen.

Spørgsmål til ejeren

Frederiksborg Amts Avis har stillet Kresten Bergsøe en række spørgsmål. Her er svarene.

Vil du anke Fredningsnævnets afgørelse? Og forventer du dermed, at anken får opsættende virkning?

- Det er ikke afgjort om, jeg vil anke afgørelsen. Hvis jeg anker den til Miljø- og Fødevareklagenævnet, vil anken som udgangspunkt få opsættende virkning, medmindre nævnet aktivt beslutter sig for noget andet.

Du har tidligere givet udtryk for, at sagen skal prøves fuldt ud. Hvordan vil du sikre, at sagen vender tilbage til domstolene, hvis Miljø- og Fødevarenævnet fastholder Fredningsnævnets afgørelse?

- Jeg kan til enhver tid indbringe sagen for domstolene. Der vil være tale om et civilt søgsmål. Ganske som i Fredningssagen vil der være tale om omvendt bevisbyrde, hvor jeg skal bevise, at genernes omfang er til gene for beboerne. I straffesagen påfaldt bevisbyrden Furesø Kommune.

Fredningsnævnets afgørelse åbner mulighed for en stiføring gennem barokhaven. Får dette dig til at overveje at acceptere kendelsen?

- Nej. Kritikere har pointeret, at en ændret stiføring medfører en værdistigning af ejendommen. Overvejer du at sælge Farumgård?

- Nej. Fredningsnævnet efterlyste i høringen et forslag fra ejeren. Fortryder du, at du ikke stillede et forslag?

- Nej. Fredningsnævnet var bekendt med de forslag, som tidligere er forelagt Furesø Kommune, samt at kommunen har afvist disse forslag.

Hvordan er fremtidsudsigten for Farumgård som privatbolig, når/hvis ejerens ret til at tilbagekalde offentlighedens adgang bortfalder?

- Den er truet. Hvilken familie vil acceptere, at folk kan gøre nøjagtig som de vil i deres private have, uden at man kan gøre noget ved det. Hver gang nogen går udenfor stien, vil det være op til mig at ringe til politiet. Det er uholdbart! Og det er vist også meningen!

relaterede artikler

Farumgårds ejer: Skuffende kendelse 16. juni 2021 kl. 14:41

Bondo: Vi vil gerne ind i et godt samarbejde 16. juni 2021 kl. 14:20