Kresten Bergsøe har seks uger til at reagere på fredningsnævnets foreløbige afgørelse. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Farumgårds ejer: Skuffende kendelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Farumgårds ejer: Skuffende kendelse

Fredningsnævnet er kommet med foreløbig afgørelse i sagen om Farumgård. Nævnet vil have åbnet portene igen. "Bekymrende og forudsigeligt udfald," siger ejer Kresten Bergsøe, der har mulighed for at anke

Furesø - 16. juni 2021 kl. 14:41 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

Fredningsnævnet for København og omegns udkast til en afgørelse om fredningen af Farumgård og offentlighedens adgang er landet. I udkastet siger nævnet i hovedtræk, at offentligheden igen skal have adgang, at der ikke kan udbetales erstatning, og at stisystemet forbliver det samme, men at det kan ændres efter dialog med ejeren af herregården.

Gårdejer Kresten Bergsøe finder det ikke overraskende, at nævnet fastholder offentlighedens adgang til gården.

"Det er en skuffende kendelse, men det er også en bekymrende og forudsigelig kendelse, når man ser på, hvem der sammensætter fredningsnævnet," siger Kresten Bergsøe og henviser til, at det er henholdsvist Miljøministeriet og Furesø Kommune, der udpeger to ud af tre af nævnets medlemmer.

"Det svarer til, at man har en nabostrid, og den ene nabo skal afgøre, hvad der skal ske," siger han.

Kresten Bergsøe har nu udkastet til kendelsen i høring i seks uger til at fremkomme med krav om erstatning. Efter den endelige kendelse fra fredningsnævnet, kan sagen ankes og endelig ende i et civilt søgsmål.

"Jeg kommer til at overveje nøje, hvad der skal ske," siger Kresten Bergsøe.

Hvis den foreløbige kendelse kommer til at stå ved magt, kan den ankes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Herefter kan en afgørelse fra nævnet indbringes for domstolene i et civilt søgsmål. Men hvad der kommer til at ske, ved Kresten Bergsøe ikke på stående fod, siger han til Furesø Avis.

Kompensation i 1969 Fredningsnævnet skriver i den foreløbige afgørelse, at den stiftelse, der ejede Farumgård på daværende tidspunkt, fik kompensation for den offentlige adgang i 1969. Nævnet finder derfor i den nutidige afgørelse, at Kresten Bergsøe har mistet muligheden for at tilbagekalde færdelsretten og dermed lukke portene, da "der i 1969 blev ydet erstatning for den indskrækning i ejendomsretten, som færdselsretten indebar."

"Jeg skal have læst den nøje. Inden for de her seks uger, kan jeg komme med et erstatningskrav. Men samtidig står der i kendelsen, at erstatningskravet bortfaldt i 1969. Det stikker i alle retninger. Én ting er, at man kommer til at ødelægge vores tilværelse her på Farumgård, men hvis denne kendelse bliver virkelighed, kommer det til at have ekstrem betydning i hele Danmark," siger Kresten Bergsøe.

Fjerner kommunens pligt Nævnet nævner i udkastet den oprindelige fredning fra 1949, hvor gårdens ejer kan tilbagekalde retten til offentlig adgang, og sognet (senere kommunens) pligt til, at adgangen skal være "til mindst mulig gene". I udkastet her fra 2021 fjerner nævnet kommunens forpligtelser og skriver, at nævnet "betragter det som en redaktionel ændring."

"Udkastet her ændrer en civilretlig aftale, der er indgået i 1949, og den fjerner mine rettigheder som ejer, og så fjernes kommunens forpligtigelser oveni til at skride ind mod misbrug af den offentlige adgang. Det vil sige, at nævnet anerkeder, at der er misbrug, men at jeg som ejer skal leve med det," siger Kresten Bergsøe.

Om han ender med at anke afgørelsen, ved han ikke.

"Det tager jeg stilling til, når jeg ser den endelige afgørelse fra fredningsnævnet," siger han.