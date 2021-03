Kortet viser to forskellige stiføringer ved Farumgård. Den orange linje er den nuværende stiføring, mens den gule er den som ejer, Kresten Bergsøe selv har foreslået.

Farumgård fik politikere op i det røde felt: Jeg er dybt chokeret

'Den er helt, helt gal,' lød det fra Venstres Lars Carpens, da et brev til Fredningsnævnet om Farumgård var på dags­ordenen til byrådsmødet. Tine Hessner (R) mener, at hele debatten er blevet for polariseret

Furesø - 05. marts 2021 kl. 15:14 Af Louise Mørch Vilster

Bølgerne gik mildest talt højt, da sagen om adgangen til Farumgård var på dagsordenen til byrådsmødet onsdag. Hele byrådsmødet varede lige over to timer, men debatten om Farumgård optog over halvdelen af tiden. Det var Gustav Juul fra Venstre, der havde bedt om at få punktet på dagsordenen, der handlede om et brev, som Furesø Kommune har sendt til Fredningsnævnet i december.

Nævnet er netop ved at afgøre den årelange konflikt mellem Furesø Kommune og ejer af Farumgård, Kresten Bergsøe, efter at han i 2017 valgte at lukke for offentlighedens adgang til grunden. Det skyldes de mange gener, som han og familien havde oplevet fra både gående, cyklende og løbende borgere gennem længere tid.

Furesø Kommune overgav sagen til Fredningsnævnet sidste år efter at have tabt sagen i byretten, og efter at landsretten konkluderede, at sagen ikke hørte hjemme som straffesag.

Bagvaskelse Et af kritikpunkterne fra Gustav Juul er, at kommunen i brevet skriver, at retten til at lukke portene til grunden er bortfaldet i forbindelse med en erstatning, der tidligere er givet.

"Hvordan kan man tillade sig at skrive, at ejeren har overtrådt fredningen, når han er pure frikendt for anklagen i byretten. Jeg synes, at det tenderer bagvaskelse, som har en strafferamme på op til to år," sagde Gustav Juul blandt andet.

Den lange debat endte med, at et flertal bestående af Socialdemokratiet, Konservative, Enhedslisten og Radikale Venstre stemte imod at tilbagekalde brevet, mens Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti stemte for.

Polariseret debat Hos Radikale Venstre mener Tine Hessner at fronterne er trukket alt for skarpt op mellem de forskellige partier. Hun er overvejende tilfreds med kommunens brev til Fredningsnævnet, men hun efterlyser samtidig en mere midtersøgende løsning.

"Debatten er blevet meget polariseret og er blevet et enten for eller imod. Nogle af partierne forsøger at gøre juraen til et enten-eller, og det mener jeg ikke, at den er. Der er mange tvister, der er rigtig svære, og der er ingen af os, der er eksperter, så derfor læner vi os op af Fredningsnævnet," siger hun til Furesø Avis.

Tine Hessner er også villig til at se på en anden stiføring, end den nuværende, som går forbi hovedbygningerne og derved kommer tæt på ejerens privatliv. Kresten Bergsøe har i stedet foreslået, at stiføringen ændres til at gå oppe bag barokhaven, hvor der er udsigt ned over haven, og efter pres fra Konservative blev dette alternativ også vedlagt materialet til Fredningsnævnet ved et tidligere byrådsmøde. Derudover er der vedlagt tre andre alternativer, som stadig går igennem haven, men ikke forbi bygningen. Det er dog kun stiføringen bag barokhaven, som Kresten Bergsøe vil gå med til, har han tidligere fortalt til Furesø Avis.

"Formålet med hele fredningen er, at du beholder haven og bygningerne i en ubrudt helhed. Der står i teksten, at man ikke må lave sti igennem haven, og det ved de godt, og så foreslår de (kommunen red.) det alligevel. Det er for at efterlade Fredningsnævnet med én mulighed, og det er den oprindelige sti."

Anden stiføring Tine Hessner ser også gerne en stiføring, der går bag om haven i stedet for igennem.

"Stiføringen nord for barokhaven er supersmuk, og man kan se ud over søen. Den har derfor andre herlighedsværdier, og jeg mener, at man sagtens kan række ud og lave en stiføring, der minder om den, som Kresten Bergsøe selv har foreslået," siger hun.

Borgmester Ole Bondo Christensen (S) har tidligere fortalt til Furesø Avis, at han ikke har en holdning til, om stiføringen skal ændres, da det ifølge ham er op til Fredningsnævnet at afgøre. Men et af Gustav Juuls kritikpunkter i kommunens brev til Fredningsnævnet er, at der står, at de alternative stiforløb kun er med som inspiration i tilfælde af, at Fredningsnævnet skulle beslutte sig for et andet stiforløb end det gældende.

Det mener Gustav Juul går imod et flertal i byrådet, der tidligere har besluttet at arbejde for et alternativt stiforløb, ' der i videst muligt omfang tilgodeser ejerens ønske, om at kunne værne om privatlivets fred'.

Kan godt være uenig Et andet sted i brevet står der dog, at kommunen er åben for et andet stiforløb, der ikke går gennem Farumgårds bygninger, forudsat at offentlighedens mulighed for at opleve den nære sammenhæng mellem bygninger, barokhave, park og Farum Sø opretholdes. Men i afsnittet efter bemærkes det, at kommunen ikke har gennemført en vurdering af, om ejerens eget forslag til en ændret stiføring er i overensstemmelse med fredningens formål og behovet for tilgængelighed.

Øjvind Vilsholm (EL) var til byrådsmødet uenig i, at brevet indeholder fejl eller misinformation. Han hæftede sig især ved, at kommunen gerne må være uenighed i afgørelsen fra byretten, der siger, at Kresten Bergsøe havde ret til at lukke portene til sin grund for offentligheden.

"Vi kan godt tabe en retssag og mene, at det vi sagde i retten er vores synspunkt. Det må have nogle konsekvenser, at der er udbetalt en erstatning til ejeren. Da vi ankede dommen, fik vi at vide, at sagen egnede sig bedre til Fredningsnævnet, og det er det, vi gør nu," sagde han.

Det var Lars Carpens (V) dog langt fra enig i. Han kaldte det meget problematisk, at kommunen ikke retter ind efter byrettens afgørelse.

"Landsretten sagde, at den ville komme frem til samme afgørelse, så hvad skal der til, for at denne kommune vil nikke til, at Kresten Bergsøe ikke har overtrådt nogen regler. Den er helt helt gal", sagde han og tilføjede, at kommunen var med til splitte befolkningen og kaldte det på grænsen til magtfordrejning.

"Respekter at en dom er en dom. Nu er den faldet og så retter man ind efter den. Jeg er dybt chokeret," sagde han.

Prestigeprojekt Til byrådsmødet var der også stor kritik fra Carsten Svensson (DF) over håndteringen af hele sagen, der har kørt over en længere årrække.

"Jeg kan simpelthen ikke forstå, at vi sidder her igen igen, og at der ikke er fundet en løsning i mindelighed og i samspil med ejeren. Set fra mit synspunkt er det en prestigehest, hvor der er nogle som er kravlet op på hesten og ikke kan finde stigbøjlerne til at komme ned igen," sagde han blandt andet, og tilføjede at Kresten Bergsøe i dette tilfælde er den lille mand imod den store maskine.

Afgørelsen fra Fredningsnævnet skal efter sigende være lige på trapperne inden for få uger, og for Tine Hessner vil det værste udfald være en ikke-afgørelse, siger hun til Furesø Avis.

"Det værste vil være, hvis Fredningsnævnet siger, at de ikke kan behandle sagen," siger hun.

Tine Hessner erkender samtidig, at tiden var en anden under Ursuala-søstrene, hvor der var langt færre mennesker, der benyttede sig af stiføringen gennem Farumgård.

"Den offentlige færdsel er kun øget siden dengang. Vælger Fredningsnævnet, at det er den oprindelige adgang, der gælder, så må man appellere til, at folk lærer at opføre sig hensynsfuldt. Så må vi som kommune gøre endnu et forsøg med forskellige nudging-aktiviteter," siger hun.

Men kommunen har jo tidligere forsøgt sig med blandt andet skilte. Hvordan kan I gøre mere?

"Vi har forsøgt uden held, så det må være en ommer. Men vi må allokere nogle ressourcer, så vi kan finde en ordentlig løsning," siger hun.

Håber på løsning Samme aften efter byrådsmødet onsdag sendte Furesø Kommune en pressemeddelelse ud om sagen. Her siger borgmesteren, at han håber, at Fredningsnævnet kommer frem til en løsning, der både lever op til fredningens formål, og som samtidig tager hensyn til ejerens ønske om at værne om privatlivets fred.

"Vi samarbejder meget gerne med ejeren om dette. I mere end 70 år har en fredning givet borgerne mulighed for at opleve de enestående natur- og kulturværdier ved Farumgård. Det må der også kunne findes en løsning for i fremtiden," siger Ole Bondo Christensen i pressemeddelelsen.

Kresten Bergsøe har tidligere fortalt til Furesø Avis, at han er klar til anke afgørelsen fra Fredningsnævnet, hvis han ikke får medhold. En endelig afklaring af adgangen til Farumgård kan derfor have længere udsigter.

Farumgårdsagen Den store konflikt mellem Furesø Kommune og ejeren af Farumgård, Kresten Bergsøe, handler om, hvorvidt han har haft ret til at lukke for offentlighedens adgang, som det skete tilbage i 2017.

En tidligere ejer af Farumgård, Sct. Ursula Søstrene, fik i 1969 tildelt en erstatning på 125.000 kroner. Ifølge en tidligere udtalelse fra Miljøministeriet, som Furesø Kommune læner sig op af, så mistede ejeren af Farumgård med erstatningen muligheden for at tilbagekalde den offentlige adgang.

Men byretten frikendte i 2018 Kresten Bergsøe for en overtrædelse af Naturfredningsloven med henvisning til Fredningsbestemmelsen fra 1949. Den dom ankede kommunen til Østre Landsret, men her var beskeden, at udfaldet sandsynligvis ville blive det samme som i byretten, samt at den ikke egnede sig til en straffesag.

Furesø Kommune har derefter anlagt en fredningssag, som Fredningsnævnet netop nu behandler.