Farum-virksomhed sparer 30 tons plastik i 2021

FARUM: Grøn omstilling og bedre produktkvalitet går hånd i hånd hos filterproducenten Danfilter, som er i gang med en rejse mod en mere bæredygtig produktion og virksomhedsdrift. Målet er at skære ned på plastforbruget, gå over til grøn energi og udvikle mere bæredygtige produkter.

- Hos Danfilter ønsker vi at bidrage til en grønnere fremtid for alle, og vi har længe arbejdet på at gøre vores produktion og produktportefølje mere bæredygtig. Vi er derfor meget stolte af, at vi i dag er selvforsynende med grøn energi fra egne solceller og samtidig kan præsentere fremtidens grønne filtre for vores kunder, fortæller CEO i Danfilter, Henrik Friis.