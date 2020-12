En brændeovn hygger og luner, men den forurener også. Og regeringens forslag til nedlæggelse af ældre brændeovne er ikke nok til at læse problemet foreløbig, lyder det fra Farum-virksomheden Filterhuset.dk. Pressefoto

Farum-virksomhed advarer mod farlige partikler fra brændeovne

Nyt lovforslag løser ikke problemet foreløbig, advarer Filterhuset.dk

Furesø - 04. december 2020

Der findes 750.000 brændeovne i Danmark, der tilsammen udgør den største forureningskilde af de sundhedsskadelige partikler PM2,5.

Især står ældre brændeovne for udslippet af en stor del af de skadelige partikler.

Det har ført til et lovforslag fra regeringen om pligt til udskiftning eller nedlæggelse af brændeovne fra før 2003 ved ejerskifte af fast ejendom. Men den eksisterende fare ved træafbrænding løses ikke gennem det nye lovforslag, påpeger Farum-virksomheden Filterhuset.dk.

Langsommelig løsning "Det er meget positivt, at regeringen har fokus på problemet og risici ved brændeovne. Men lovforslaget udgør en meget langsommelig løsning, som fortsat efterlader gamle og skadelige brændeovne i mange danske hjem i mange år fremover," advarer direktør for Filterhuset.dk Henrik Friis i en pressemeddelelse.

"Den bedste løsning vil selvfølgelig være slet ikke at benytte brændeovne, men vi ved godt, at det ikke er en mulighed for alle. Så uanset om man har en ny eller gammel brændeovn, er det vigtigt at være meget omhyggelig med sin udluftning og ventilation samt at gøre en indsats for at fjerne de skadelige partikler fra luften hver eneste gang, ovnen er tændt," fortsætter han.

Henrik Friis fremhæver ventilationssystemer som en god løsning til at fjerne skadelige partikler, men han advarer også om, at de fleste ventilationssystemer leveres med et standardfilter, som kun indfanger ti procent af de små PM2,5-partikler.

Bedre filter i ventilationen En test udført af Filterhuset.dk af indeklimaet i et hus med optændt brændeovn viser, at med det rigtige filter kan mængden af finpartikler i luften reduceres med over 60 procent.

"Ved brug af et ventilationsanlæg kan et filter, som er i stand til at indfange de helt små partikler, være afgørende for beboernes og naboernes helbred. Et bedre filter giver et sundere indeklima og sikrer, at røgen fra din eller naboens brændeovn ikke kommer ind i boligen igen, når ventilationen suger ny luft ind," siger Henrik Friis i pressemeddelelsen. jesl