Farum og Værløse har nu samme incidenstal

Smitten i Farum har taget et dyk, og i hele kommunen er der særligt færre unge smittede. Samtidig skal der nu mere til, før sogne og kommunen skal lukke ned

Furesø - 05. maj 2021

Der er sket gode fremskridt med udbredelsen af coronasmitten i Farum på blot en uge. Sidste mandag lå det testkorrigerede incidenstal på 201 smittede per 100.000 indbygger, mens incidenstallet mandagen efter er på 124.

Farum har dermed samme testkorrigerede incidenstal som Værløse. Derimod er der kommet et enkelt smittetilfælde i Hareskov, som sidste mandag lå på et rundt nul.

Testkorrigeret betyder, at der tages højde for, hvor mange der bliver testet i de enkelte kommuner, da flere test sandsynligvis også vil give flere smittede.

Færre unge smittet Kommunaldirektør Steen Vinderslev fortalte i sidste uges avis, at det særligt var de unge og deres forældre, der i Farum var smittede, samt at smitten i højere grad var samlet i enkelte husstande end tidligere. Nu ser det dog ud til, at de unge mellem 10-19 år har fået bugt med smitten, da der i hele kommunen den seneste uge kun har været to smittede i den aldersgruppe i Furesø. Til gengæld topper de 40-49-årige med 13 smittetilfælde, mens der er 10 tilfælde hos børn fra 0-9 år.

Som vi også kunne fortælle i sidste uge, skal kommunerne være klar til automatisk at lukke sogne ned fra den ene dag til den anden, som betyder alt fra skoler til fritids-og foreningsaktiviteter. Det sker, hvis et sogn har et incidenstal på over 400 smittede per 100.000 indbygger, hvis der er registreret flere end 20 smittetilfælde, og hvis positivprocenten er på to procent eller mere.

Grænsen hæves Men Sundhedsministeriet har siden meldt ud, at den automatiske nedlukning justeres, så der er mere luft for kommunerne til at gribe ind før en automatisk nedlukning. Det vil sige, at incidensgrænsen nu hæves fra 400 til 500 smittede og positivprocenten hæves til 2,5 eller mere. Derimod fastholdes antallet med mindst 20 registrerede smittede de seneste syv dage.

Derudover kræves der også højere smittetal, før hele kommunen skal lukke ned. Grænsen har hidtil været et testkorrigeret indicidenstal på 200, men det hæves nu til 250 smittede per 100.000 indbygger. Hverken sogne eller kommunen er der derfor i fare for nedlukning, som det ser ud nu.