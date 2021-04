Farum har flest smittede: Det er især de unge og deres forældre

Hvis et sogn skal lukke ned, bliver det i mindst syv dage ifølge reglerne fra sundhedsmyndighederne. Modelfoto: Adobe Stock Foto: Maridav/Maridav - stock.adobe.com

Kommunen skal være klar til at lukke et sogn ned, hvis det opfylder tre kriterier. Ingen sogne er kritiske lige nu, men smitten er højst i Farum

Furesø - 28. april 2021

Selvom vi nu kan glæde os over en yderligere genåbning af samfundet med café-og restaurantbesøg og større forsamlinger, så kan lokale nedlukninger stadig ske fra den ene dag til den anden.

Et sogn skal lukke ned, hvis der er et incidenstal på over 400 smittede per 100.000 borgere, hvis der er registreret flere end 20 smittetilfælde i alt de seneste syv dage, og hvis positivprocenten er på to procent eller mere.

Er alle tre kriterier opfyldt, så er kommunen forpligtet til at lukke alle skoler,-og uddannelsesinstitutioner, SFO'er og alle idræts-, fritids-, og foreningsaktiviteter. Først når et sogn har været under et af de tre parametre i en uge, kan der genåbnes. Derudover kan kommunen også få et påbud om at lukke restauranter, butikker, frisører og andre liberale erhverv.

Lukke ned dagen efter Kommunaldirektør Steen Vinderslev fortæller, at de hos kommunen skal være klar til at rykke hurtigt, hvis tallene ryger op i det kritiske felt.

"Vi får hver dag tallene kl.12.30 fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og et sogn skal være lukket ned næste hverdag kl.8 om morgenen. Der er derfor kort tid til at reagere, hvis det hele skal lukke ned," siger han.

Furesø Kommune har en fast krisestab, der særligt under corona-pandemien er kommet på fast arbejde. Krisestaben tæller kommunaldirektøren og borgmester Ole Bondo Christensen (S) samt en række andre centrale medarbejdere. Selvom det er byrådets politikere, der ifølge reglerne skal bemyndige en nedlukning, så lægges der nu op til, at krisestaben overtager beslutningen. Det skal besluttes på onsdagens byrådsmøde, men det bliver der sandsynligvis ingen modstand over.

"Der er behov for at rykke med det samme, og derfor får krisestaben den bemyndigelse. Men det gælder kun, hvis vi får et pålæg om det fra myndighederne," siger Steen Vinderslev.

Lige nu er Furesøs sogne dog ikke tæt på nedlukning, da der i Værløse er et incidenstal på 124 (mandag red.) og i alt 20 smittede. Smitten er dog noget højere i Farum, hvor incidenstallet ligger på 201 smittede per 100.000 indbygger, og der er her registreret 42 smittede. I Hareskov Sogn er der ingen smittede.

Samlet i husstande Steen Vinderslev fortæller, at smitten i Farum er spredt ud over hele byen, og at den derfor ikke er koncentreret i bestemte boligområder.

"Smitten er især blandt de 10-20 årige og deres forældre. Den er mere samlet i de enkelte husstande end tidligere, så der måske er tre smittede i samme husstand. Smitten er enormt spredt i store dele af Farum, og det gør indsatsen mere besværlig, end hvis den var samlet i ét boligområde," siger han.

Furesø Kommune er i gang med en særlig kommunikationsindsats over for de unge på de digitale medier. Derudover er der kommet et øget samarbejde med boligselskaberne, fortæller Steen Vinderslev.

"Vi har et godt samarbejde med boligselskaberne, og der bliver for eksempel gjort ekstra rent i trappeopgange, vaskekældre og andre steder, hvor mange færdes," siger han.