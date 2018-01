Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) fik syn for sagen helt ned i detaljen, da han besøgte Mikkelsen Electronics i Farum. Foto: Allan Nørregaard

Farum-firma får stor millionordre

Furesø - 31. januar 2018 kl. 19:23 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fast arbejde til 50 mand i et år. Så stor er den ordre som Mikkelsen Electronics A/S på Havremarken i Farum har fået som underleverandør af kabler og styrebokse til de 309 pansrede mandskabs vogne, Piranha5, som det danske forsvar har bestilt hos schweiziske General Dynamics.

De første styrebokse og kabler skal leveres allerede i foråret og sommeren 2018. Men aftalen løber over 3-4 år og betyder, at Mikkelsen får løftet vidensniveauet samt tilført materiel til produktionen. Den store ordre er resultatet af flere års bearbejdning af forsvarsmarkedet. Forsvarsindustrien er en højt specialiseret industri med specifikke krav og høje standarder og blev derfor for år tilbage set som en industri, der kunne tilføre virksomheden viden.

- Vi har en lang tradition for, at vores kunders krav har løftet teknologien i vores virksomhed. Til gengæld er vi superfleksible og hurtige til at tilpasse os vores kunders krav, siger Kim Christiansen, CEO hos Mikkelsen og fortsætter:

- Stort set alt, vi producerer, er nemlig kundetilpasset og kun i samspillet med kunden, hæver vi vores vidensniveau. Hele tilbudsfasen med General Dynamics har været en åben, respektfuld og givende proces, hvor man virkelig kan tale om et samarbejde mod et fælles mål. Med andre ord: en fair og professionel partner, som vi ser frem til at samarbejde med.

Mikkelsen Electronics A/S har eksisteret siden 1971 og har cirka 100 medarbejdere i Farum og i Serbien.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) kiggede forbi virksomheden torsdag eftermiddag.

- Det er vigtigt for dansk sikkerhed, at der etableres samarbejder mellem udenlandske leverandører af forsvarsmateriel og danske virksomheder inden for forsvarsindustrien. Disse samarbejder er afgørende for at sikre, at Danmark fremadrettet råder over den nødvendige teknologiske viden og de rette kompetencer inden for en række strategiske områder relateret til forsvarsmateriel og forsvarstjenesteydelser, siger Claus Hjort Frederiksen.

