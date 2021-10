Se billedserie Restaurantchef Cecilie Erlandsen har nok at se til før åbningen i det nye år. Bag ved hende er den del af restauranten, der også vil kunne lukkes af som selskabslokale. Foto: Louise Mørch Vilster

Send til din ven. X Artiklen: Farum får snart ny restaurant: Der mangler et sted med god, nordisk mad Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Farum får snart ny restaurant: Der mangler et sted med god, nordisk mad

Farum Hovedgade bliver snart en restaurant rigere. Den er opkaldt efter den tidligere købmand Frode Jensen

Furesø - 23. oktober 2021 kl. 08:36 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Som mange ved, har den tidligere købmand Frode Jensen officielt fået sin egen plads i Farum Hovedgade. Og skråt over for pladsen er der nu en restaurant på vej, som også er opkaldt efter den tidligere ejer af købmandsbutikken. Det er Restaurant FRODE, som er ved at blive opført på samme sted, som det tidligere supermarked lå, og i samme bygning som 13 leje-lejligheder, der er ved at blive opført, og hvoraf halvdelen allerede er lejet ud.

Det er Lars Jacobsson og Korf Ejendomme, der står bag den nye bygning, der også kommer til at rumme et apotek og to andre butikslejemål, som stadig mangler at finde lejere. Den nye bygning på Farum Hovedgade er opført i røde håndstrøgne mursten, da der er gjort en indsats for at finde mursten, der ligner andre bygninger i gaden som for eksempel Danske Bank-bygningen overfor.

Mangler personale Indtil videre er den eneste medarbejder i den nye restaurant restaurantchef Cecilie Erlandsen, der viser rundt i de bare rum, hvor der skal være både bar, café og restaurant. Den ene afdeling skal kunne lukkes af som selskabslokale, og hele stedet er på omkring 300 kvadratmeter med plads til cirka 100 gæster i alt. I øjeblikket arbejder håndværkere på højtryk for at få restaurantens lokaler gjort klar, så der kan være åbning til januar.

"Vi mangler stadig at få mange ting på plads, og vi skal også blive mere sikre på, hvilken retning, vi skal gå i. Næste skridt er at ansætte en køkkenchef, og vi håber meget på, at der er lokale kokke og tjenere, der har noget af den samme gejst som mig for at skabe et nyt sted i Farum," siger Cecilie Erlandsen.

Det er dog lagt fast, at basen for restauranten skal være det nordiske køkken men med inspiration fra det sydeuropæiske køkken. Cecilie Erlandsen mener, at der mangler en restaurant i Farum som den, de er ved at bygge op.

"Der er meget pizza, sushi og indisk i byen, men der er ikke et sted med god nordisk mad, som der findes i København," siger hun.

Cecilie Erlandsen er selv udlært kok, og hun har tidligere arbejdet på restauranter i Paris og i New Orleans. Efter hun fik børn, skiftede hun de skæve arbejdstider ud med et kokke-job i kantinen hos Finansforbundet, hvor hun senere fik tilbudt en kontoruddannelse.

"Jeg tog uddannelsen, fordi jeg godt kan lide administrative opgaver, og jeg har i mange år arbejdet i Djøf som arrangementskoordinator. Jeg har stadig haft lyst til at vende tilbage til restaurationsbranchen, men jeg ville gerne sammensætte min stilling på en anden måde," fortæller Cecilie Erlandsen, der selv bor i Farum på tiende år. Og selvom hele restauranten bogstaveligt talt skal bygges op fra grunden, virker den nye restaurantchef overraskende rolig.

"Der er virkelig meget at tage fat på alt fra alkoholbevilling til leverandøraftaler. Jeg skal også sørge for at købe alt ind, helt ned til salt og peber-sæt og tage stilling til, om der skal være servietter eller håndklæder på badeværelset. Der skal også laves hjemmeside, så hovedet er fyldt med alle mulige ting, og jeg har en lang to-do liste," siger hun og smiler.