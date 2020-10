Farum får fire nye Kløverstier

Nu er der flere muligheder for at gå på opdagelse i den natur og det bysamfund, som Farum byder på. Det er Friluftsrådet, Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og Dansk Firmaidrætsforbund, der sammen står bag konceptet »Kløverstier«, som allerede findes flere steder i Danmark, og som nu også kommer til Furesø Kommune.

Kløverstierne er afmærkede, opmålte stiruter i byer og bynære områder. De fire stier i forskellig længde starter alle ved Farum Arena, og så er det ellers muligt at vælge mellem Grøn rute - Skolelandbruget (2,6 kilometer), Blå rute - Furesøen (4,2 kilometer), Rød rute - By og land (6,8 kilometer) og Sort rute - oplevelsesrejsen (14,8 kilometer). Stierne kan bruges til både løb og gang, og på de forskellige ruter er der rig mulighed for at opleve naturen og historiske bygninger, blandt andet Tivolihusene, Stavnsholt Gadekær, Skolelandbruget, Bregnerød Kro, Allerød Lergrav og Julmose sø.

Ingvar Frier, der er bestyrelsesmedlem i Friluftsrådets lokalafdeling Storkøbenhavn Nord samt formand for Miljørådet i Furesø Kommune, er glad for de nye stier.

- Ruterne er jo lavet for at få folk ud i naturen. Nogle af ruterne går gennem by, men det meste af det er i landbrugsområde, hvor der er lavet afmærkninger på eksisterende stier. De starter umiddelbart midt i Farum, så det er meget varieret, hvad man kan opleve. Det er dejligt, at der nu kommer markerede ruter rundt, som man kan gå eller løbe. Den lange tager bare et par timer at gå, siger Ingvar Frier.