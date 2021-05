Farum Sø Brolaug arbejder på gave til alle naturelskere

- Foreningen har blandt sine nu 40 medlemmer indsamlet ikke mindre end 45.000 kroner. Derfor er der allerede dækning for halvdelen af, hvad den nye bro er budgetteret til, og arbejdet med at søge fonde har været i gang længe, men har endnu ikke giver båret frugt. Broprojektet er betinget af at lauget finder de resterende 45.000 kroner. Uden dem får vi farumborgere ingen funklende ny træbro, siger Peter Starup.

- Vi håber, at Furesø Kommune vil have forståelse for, at broen vil blive til fælles gavn og glæde for alle borgere. Broen vil give et imponerende kig ned gennem søen samt være et godt udgangspunkt for en smuk kanotur. Derfor retter vi en appel til Furesø Kommune om en hjælpende hånd i opgaven med, at finde de resterende, men nødvendige 45.000 kroner, siger Peter Starup om broen som vil være offentligt tilgængelig.