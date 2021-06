Skoleleder Karina Larsen har nydt FC Nordsjællands gæstfrihed i Farum Park, men ser stærkt frem til at rykke ind i egne lokaler i Farum Nord. Farum Lilleskole har fået lejekontrakt for ti år med mulighed for yderligere to gange fem år. Foto: Jørgen Jørgensen.

Farum Lilleskole har fået papir på fremtidens adresse

I forbindelse med skolens festaften i fredags fik forældrene den længe ventede bested. Farum Lilleskole rykker pr. 1. januar 2022 ind i et nyopført modulbyggeri på en stor naturgrund ved siden af daginstitutionen i Farum Nordby. Lejekontrakten strækker sig over ti år med mulighed for forlængelse på to gange fem år.

- Det giver ro i sjælen. Det bliver skønt at få vores egen grund og bygge den op helt efter vores ønsker. Det er lidt som et legoprojekt. Nu kan vi få et byggeri med mulighed for fællesskaber, men også et klasseværelse til hver årgang med udeområder, som gør det muligt for os at bringe naturen i spil i forhold til undervisningen, fortæller Karina Larsen om byggeriet, som forventes at blive på 600-700 kvadratmeter.