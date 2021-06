Se billedserie Børnene har allerede taget grunden i brug, og fra nytår bliver der også bygninger til Farum Lilleskole.

Send til din ven. X Artiklen: Farum Lilleskole er på plads: Vores vedholdenhed har båret frugt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Farum Lilleskole er på plads: Vores vedholdenhed har båret frugt

Kontrakten er skrevet uder, og børnene bruger allerede den grund, hvor Farum Lilleskole skal bygge

Furesø - 25. juni 2021 kl. 14:24 Af Jens Berg Thomsen (tekst og foto) Kontakt redaktionen

Efter års dans får Farum Lilleskole nu i bogstavlig forstand fast jord under fødderne. Kontrakten er skrevet, og skolen lejer sig nu ind på den grund, der i forvejen var lagt ud til skole på kasserneområdet i Farum.

"Det er vildt skønt, at vi nu kan lande og udfolde vores vision," siger skoleleder Karina Larsen.

Stiller moduler op Allerede nu er børnene på grunden, og da Furesø Avis er forbi, går der gruppearbejde i gang om, hvordan børnene forestiller sig skolen. Karina Larsen fortæller, at der bliver stillet moduler op på grunden, og at børnene kan gå til undervisning på stedet fra nytår.

"Det er så fedt. Vores datter begyndte her for et år siden, og selvom vi ikke har været med helt fra begyndelsen, er det kæmpe stort, at vi er nået hertil," siger Jesper Smed Jensen, der har en datter i 0.klasse i Farum Lilleskole og også sidder i skolens bestyrelse.

"Vi er glade for at være med til at starte noget helt nyt op, og vores lille skole er med til at skabe en fantastisk hverdag for børnene. Vi håber, at flere vil være med," siger Jesper Smed Jensen.

Fleksibel fodboldklub Senest har Farum Lilleskole lejet sig ind hos FC Nordsjælland i Farum Park.

"De har været super fleksible, og vi har været glade for samarbejdet. Det var også hos FC Nordsjælland, at vi blev bekræftet i, at vi har gang i noget godt med vores skole. Udviklingen her det nye sted vil vare mange år endnu, og vi glæder os til at se det, vi har forestillet os, folde sig ud her," siger Karina Larsen.

Undervejs i forløbet har flere løsninger været i spil til et permanent sted til Farum Lilleskole.

"Det har været vildt hårdt, og der har været bump på vejen, men vi vidste, at vores vision gav mening, og vores vedholdenhed har bået frugt. Vi har set hos FC Nordsjælland, at vores pædagogik og didaktik har virket. Vi er en skole for de børn, der måske bliver lidt overset i de almindelige skoler, og vi glæder os til at folde os ud med vores tanker om udeskole her," siger Karina Larsen.

Vi er glade for at være med til at starte noget helt nyt op, og vores lille skole er med til at skabe en fantastisk hverdag for børnene. Vi håber, at flere vil være med.

Jesper Smed Jensen, far til en pige i 0.klasse og bestyrelsesmedlem i Farum Lilleskole