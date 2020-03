I år kan kirkegæsterne ikke opleve Farum Kirkes smukke alter. I stedet sætter præsterne et alter op udendørs. Det vil blive dekoreret løbende i påsken. Arkivfoto

Farum Kirke laver udendørs påskealter

I Farum Kirkes 900-årige historie har der næppe været en eneste påske uden gudstjeneste. I år er det desværre umuligt at holde gudstjeneste pga. coronakrisen.

I stedet bliver der opstillet et enkelt alter foran kirkedøren, som præsterne fra og med skærtorsdag på skift smykker med blomster og et kors. Man kan komme forbi, stå stille lidt og hente et ark med ord til højtiden.