Farum Fjernvarme sænker priserne

- Det er en gevinst for miljøet, som jeg er rigtig glad for, at vi kan bidrage med, samtidig med at vi sikrer varmeforsyningen til vores kunder, siger Nighat Kamal.

Et standard parcelhus på 130 m2 med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh vil forventes at kunne spare godt 1000 kroner på den årlige udgift, der således falder fra 16.419,49 til 15.298,60 kroner inkl. målerleje. Til sammenligning vil udgiften for en standard lejlighed på 75 m2 med et varmeforbrug 15 MWh per år falde fra 12.559,86 til 11.628,87 kroner per år inkl. målerleje.