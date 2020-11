Farum Fjernvarme giver private, erhvervsliv og kommune indflydelse

Farum Fjernvarmes direktør Niqat Khamal får en større bestyrelse og et større repræsentantskab i ryggen med vedtægtsændringerne.

Furesø - 06. november 2020 kl. 12:20

Ved årsmødet den 2. november vedtog repræsentantskabet for Farum Fjernvarme at udvide kredsen af varmeaftagere, der kan få direkte indflydelse i repræsentantskabet og bestyrelsen. Forslaget blev vedtaget med 2/3 af stemmerne. Vedtagelsen sikrer øget indflydelse til tre brugergrupper, som hidtil ikke har været direkte repræsenteret. Det drejer sig om private udlejningsselskaber, øvrige erhvervsvirksomheder og kommunale ejendomme. Og det er netop Furesø Kommune, der har presset på, for at få de sidste grupper repræsenteret i forhold til den varme, de aftager.

- Jeg har presset på for denne løsning, fordi kommunen ønsker at være en del af repræsentantskabet og at have en fast plads i bestyrelsen, siger udvalgsformand Hasan Yilmaz (S).

Hidtil har kommunens plads i bestyrelsen været afhængig af, at bestyrelsen tillod dette og man har ikke haft stemmeret i repræsentantskabet. Det får man nu.

- Jeg er rigtig glad for, at erhvervslivet også får en stemme i Farum Fjernvarme. Det giver dem mulighed for at præge den grønne omstilling, der er sat i gang og at tage ansvar og være med, lyder det fra Hasan Yilmaz.

Vedtagelsen betyder, at bestyrelsen udvides fra 8-9 til 11 medlemmer og at Repræsentantskabet udvides fra 40 til 51 medlemmer. De to grupper, der hidtil har været repræsenteret, fortsætter med samme antal medlemmer, mens de tre nye grupper får hvert et medlem i bestyrelsen og henholdsvis 3 og 4 medlemmer i repræsentantskabet.

Forkvinde i Farum Fjernvarme, Kirsten Nielsen, som er valgt blandt Almennyttige boligforeninger, er rigtig glad for vedtægtsændringen.

- Vi skylder de nye grupper at blive direkte repræsenteret i forhold til den varme, de aftager, og at de får deres egen stemme, siger Kirsten Nielsen. Hidtil har de tre grupper været repræsenteret gennem de to eksisterende grupper, men får altså nu deres egen stemme.

Vedtægtsændringen træder i kraft 1. januar 2021 og valg til repræsentantskab og bestyrelse skal være gennemført inden det ordinære årsmøde i april 2021.