Direktør for Farum Fjernvarme Niqhat Kamal (tv.) meddeler i en pressemeddelse, at selskabet dropper geotermi.

Farum Fjernvarme dropper ny energikilde

processen, og der er ikke i Danmark politisk vilje/eller gennemslagskraft til at etablere realistiske rammer for processen. Derfor returnerer vi vore koncessions-rettigheder til Energistyrelsen, lyder det i en pressemeddelelse fra Farum Fjernvarme.

- Selvom Farum Fjernvarme nok så gerne ville arbejde videre med planerne om at skaffe forbrugerne miljøvenlig geotermisk varme fra undergrunden, så bliver planerne skrinlagt, da de ikke kan gennemføres uden et forsvarligt sikkerhedsnet til dækning af uforudsete forhold i

FARUM: Farum Fjernvarme har i otte år arbejdet med at udvinde energi gennem geotermi, men nu har selskabet valgt at skrinlægge arbejdet med geotermi og levere rettighederne tilbae til Energistyrelsen.

