Farum Fisk og Vildt løb med titlen som 'Månedens Butik'

"Grunden til, at du har vundet blandt læserne, skyldes, at du har et stort udvalg, du har friske råvarer, altid sød og høflig betjening og super god service. Det er det, som læserne sætter utrolig stor pris på," sagde hun.

"Tak det er vi glade for her i butikken, den skal op og hænge. Vi gør det, som vi synes, er det rigtigste. Og vi gør vores bedste i hvert fald," sagde han.

Farum Fisk og Vildt er nu med i konkurrencen om at blive 'Årets Butik', hvor Handelsbanken i Furesø giver 10.000 kroner i præmie til vinderen. De to forrige vindere er tøjbutikken 'Anne Kirchh' og 'Værløse Optik', der begge ligger på Værløse Bymidte. Hold øje med Furesø Avis' Facebookside, hvor du kan være med til at stemme på 'Månedens Butik'. Her kan du også se en video af overrækkelsen hos Farum Fisk og Vildt.