Farum Bytorvs kunder er med i konkurrence om præmier for 725.000 kr.

Et indkøb på Farum Bytorv kan udløse store præmier. Farum Bytorv er gået sammen med ni storcentre om en konkurrence med præmier for over 700.000 kroner.

Furesø - 22. maj 2020 kl. 20:16 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I et forsøg på at forkæle kunderne endnu mere her i kølvandet på corona-nedlukningen er Farum Bytorv gået med i en konkurrence med virkelig store præmier til kunderne.

Det er bestemt ikke hverdagskost at se præmier for mere end 700.000 kr. når man besøger sit lokale shoppingcenter for at handle til dagen og vejen. Men det er ikke desto mindre, hvad kunderne på Farum Bytorv kan se frem til, når Farum Bytorv sammen med ni andre shopping centre lancerer én af landets største skrabelodskonkurrencer fra lørdag den 23. maj.

Og det er ikke småting, der er på spil for kunderne. Er man den heldigste af alle, kan man køre hjem i en spritny Citroen C3, og er man lidt mindre heldig, så kan turen foregå på én af de fire el-cykler, der også er sat på højkant. Herudover er der gode chancer for at vinde alt fra lige fra Macbook's til Smart TV og fra Kählervaser og Weber grill - og skulle alle andre præmiechancer glippe, er der såmænd også udloddet en sand sværm af gavekort i alle mulige beløbsstørrelser.

- Vi har savnet alle vores kunder i de dage og uger, Coronakrisen var på sit højeste og holdt vores center lukket. Vi brugte ventetiden til at finde ud af, hvordan vi bedst byder vores kunder velkommen igen, når vi igen fik lov til at åbne, siger Kenneth Barenholdt, centerchef på Farum Bytorv.

Hjernecellerne kom virkelig på arbejde for at finde en måde at forkæle kunderne på.

- Vi følger myndighedernes retningslinjer til punkt og prikke, så vi kan af gode grunde hverken lave kø tilbud eller koncert her på torvet. I stedet fandt vi sammen med ni andre centre på denne konkurrence med langt større præmier, end vi ville kunne mønstre hver for sig. Så nu glæder vi os bare til at komme i gang, og få udloddet de fine præmier. Vi har ikke på noget tidspunkt før har haft så mange præmier på spil, lyder det fra Kenneth Barenholdt

Konkurrencen er både sjov og simpel: Alle butikker som skilter med konkurrencen* i centret ligger inde med skrabelodder, og de udleverer ét lod pr. 100 kr. man handler for. Dagligvarebutikker udleverer dog ikke skrabelodder.

Jo mere man køber, jo flere chancer for gevinst. Man kan se hele præmielisten for Farum Bytorv på www.farumbytorv.dk/skrabogvind, og listen vokser med adskillige præmier hver uge.

Konkurrencen løber af stablen fra 23. maj til 28. juni.