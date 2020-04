Se billedserie Steen Egede Hansen glæder sig til genåbning af Farum Bytorv.

Send til din ven. X Artiklen: Farum Bytorv øjner enden på nedlukning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Farum Bytorv øjner enden på nedlukning

Furesø - 17. april 2020 kl. 07:43 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden 1977 har Farum Bytorvs cirka 50 butikker serviceret lokalbefolkningen. Overdækningen i 1993 gjorde kun centerets tiltrækningskraft endnu stærkere. I det hele taget var der grund til optimisme og tiltro til fremtiden for det veldrevne center, som ejes af ejendomsselskabet Dades. Ikke mindst pga. udsigten til en udvidelse.

Men så. Som et lyn fra en klar himmel. Coronavirussen lukkede en stor del af det danske handelsliv ned. Storcentre blev lukket pga. faren for smittespredning.

Mere end fem uger er gået med nedlukningen. Efterhånden er der forsigtige tegn på en mulig genopåbning. Brancheforeningen Dansk Erhverv anbefaler regeringen, at genåbne storcentre på mandag.

- Vi er klar, hvis der bliver åbnet, siger Steen Egede Hansen, som ejer Sport 24 og Cool Company på Farum Bytorv.

Familien Egede Hansen har drevet forretning på Farum Bytorv siden 1977, og har et velfunderet firma, derfor er han ikke så bekymret på egne vegne.

- I starten af nedlukningen havde jeg det sværere med det, end jeg har i dag. Det koster os et sted mellem 600.000 og 800.000 kroner, hvis vi skal holde lukket i hele perioden fra 9. marts til 8. juni. Det kan vi godt håndtere. Vi klarer den, siger Steen Egede Hansen.

Men ikke alle forretningsdrivende har været i gang så længe som Familien Egede Hansen, og der vil være andre, som kører på pumperne.

- Det vil der nødvendigvis være, siger Steen Egede Hansen, som ikke ser større problemer på Farum Bytorv end andre steder.

- Hvis man kommer ud i at skulle åbne op, og der mangler fem butikker, vil centeret ikke have den samme tiltrækningskraft som før. Men det vil være det samme billede i alle centre, som har været lukket. Det er ikke et større tema på Farum Bytorv - end i andre centre, vurderer Steen Egede Hansen.

Han ser det som et større problem, at kunderne får nye indkøbsvaner.

- Jo længere - vi holder lukket. Desto længere tid har kunderne til at vænne sig til at købe ind på nettet. Det vil tage noget tid at genvinde kunderne. Jeg forventer, at vi først når den samme omsætning ved juletid, forklarer Steen Egede Hansen.

Klar til skrappere regler

Problematikken i at genåbne Farum Bytorv er, at regeringen nødvendigvis må have ens regler for alle storcentre.

- Jeg tror ikke på, at man vil kigge enkeltvis på storcentrene. Man er nødt til at kigge fælles på det, siger Steen Egede Hansen.

Han ser gerne, at Farum Bytorv indfører skrappere regler og flere tiltag for at sikre kundernes helbred, hvis der bliver åbnet op.

- Nu er man nødt til at komme i gang med det. Selvfølgelig skal vi have en stille og rolig og ikke mindst sikker åbning, ellers bliver kunderne væk. Det er muligt, at vi er nødt til at udvide med andre virkemidler. Jeg kan ikke se de store problemer i en genåbning, hvis vi sørger for at lave de rigtige regler, siger Steen Egede Hansen.

Steen Egede Hansens forsigtige optimisme bunder ikke mindst i de økonomiske hjælpepakker.

- Det er naturligvis et problem at stå uden indtægt. Men pakkerne er kanongode. De redder mange danske virksomheder. Selvfølgelig er der ting, som kan blive bedre, men det kan ikke undgås, siger Steen Egede Hansen.