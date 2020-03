Farum Bytorv følger regeringens forordning. Stort set alle butikker lukker i en periode

- Farum Bytorv følger naturligvis regeringens anvisninger og lukker alle butikker, som ikke er apoteker, fødevare og dagligvarebutikker fra og med 18. marts kl. 10.00 til og med 30. marts 2020. Det vil stadig være muligt at handle i Kvickly, Netto, Irma, Fakta, Farum Apotek, Normal, Konditor Bageren, Osteboden, Farum Fisk og Slagter Jesper. Pizzariaet er åbent for take a way.