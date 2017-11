Farum Arena vært for NM i gymnastik

Det danske topnavn Victoria Schilling skal til sommer balancere på bommen ved de nordiske mesterskaber i Farum Arena.

Furesø - 23. november 2017 kl. 13:02 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fleste kender formentlig idrætsgymnastik fra de olympiske lege, når de imponerende gymnaster svinger sig i eller ringene eller laver krumspring på den minimale barre.

Nu kommer sporten for lavor til Farum, når de nordiske mesterskaber i idrætsgymnastik løber af stablen i Farum Arena den 30 juni og 1. juli.

Det er GymDanmarks udvalg for Idrætsgymnastik der i samarbejde med Gefion og Farum Gymnastikforening, som står bag arrangementet.

- De Nordiske Mesterskaber er altid et mesterskab vi ser frem til i Danmark, vi har gode traditioner for konkurrencen og i samarbejdet med de nordiske forbund, siger formand for udvalget i Idrætsgymnastik Morten Rasmussen og fortsætter:

- At være værter for NM2018 er en alletiders mulighed for, at vi i Danmark får gode erfaringer med afholdelse af internationale konkurrencer på højt niveau. Jeg glæder mig over samarbejdet med Gefion og Farum Gymnastikforening, og ser frem til at byde de op mod 150 gymnaster og trænere fra de nordiske lande, velkommen i Danmark til næste sommer.

Også på forbundskontoret i GymDanmark er der spænding og glæde at spore.

Farum Gymnastikforeningen fremhæves som en vigtig aktør i afviklingen af mesterskabet.

- Gefion og Farum Gymnastikforening er vigtige og gode samarbejdspartnere, som er altafgørende for at få dette NM op at stå. Jeg glæder mig til at se Farum Arena rumme Idrætsgymnastikken, og jeg er ikke i tvivl om, at det bliver godt, siger eventmanager Janne Jelstad.