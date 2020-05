Lars Jacobsson fra Korf Ejendomme (th.) glæder sig over, at apoteker Vural Kocak (tv.) har besluttet sig for at åbne en ekstra afdeling af Farum Apotek på Banktorvet på Farum Hovedgade. Åbningsdatoen bliver engang i 2021, når det nye byggeri står klart.

Farum Apotek åbner ny afdeling på Farum Hovedgade i 2021

Farum Apotek har taget beslutningen for at være mere tilgængelig for deres kunder i Farum. Apotekets kunder vil nemt kunne parkere lige ved apoteket og så komme ind for at handle. Her vil det være muligt at hente receptmedicin og andre apotekervarer hele døgnet via egen integreret afhentningsautomat.