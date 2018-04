Farmor har lavet en børnebog

- Vore mødre var næsten altid hjemmegående. Vi børn legede med de andre børn på vejen, der var ikke så megen opsyn med os, når vi var udendørs: Om morgenen gik vi ud, kom hjem til frokost midt på dagen og til aftensmad kl. 18. Vi havde megen frihed, og der var ingen pædagoger, som blandede sig i vore lege eller satte os i gang med noget. Vi fandt selv på legene, og vi var mange børn i alle aldre, som legede med hinanden. På mange måder 'opdrog' børnene hinanden - på godt og ondt - og hvis man følte sig dårligt behandlet, kom op at slås med nogen, blev slået eller banket, som vi kaldte det, så gik man nødigt ind til mor for at blive trøstet, fortæller Helle Haagensen og stiller det op som modsætning til børnenes opvækst i dag.

- Børn nu om stunder er på institution mange timer hver dag. Sat på spidsen kan man sige, at børn næsten er 'hegnet ind'. Det er svært at være ude at lege på vejene pga. den megen trafik. I stedet for laver man legeaftaler, eller man tager hen på en legeplads, hvor mor og/eller far er med. Vi bedsteforældre synes ofte, at børnebørnene bruger alt for meget tid på computeren eller ved IPads med spil, som vi ikke forstår, og som vi noget fordomsfuldt synes gør børnene inaktive - eller vi synes, at det ligefrem skader dem på lang sigt. Men måske får de nogle færdigheder, som vi gamle aldrig vil få, lyder det spørgende fra forfatteren.