Se billedserie Lige ved Kildebakkerne stod to store bøgetræer og lænede sig ind over vejen. Naturstyrelsen tog den tunge beslutning om at fælde træerne.

Farlige træer måtte lade livet i Hareskoven

Furesø - 06. marts 2020 kl. 07:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lige ved indkørslen til Kildebakkerne på Fægyden har Naturstyrelsen været nødsaget til at fælde to bøgetræer af ældre dato. Det er store gamle og flotte træer, men desværre også træer, der inden for en overskuelig fremtid vil kunne forårsage store ulykker, hvis de bare fik lov til at blive stående.

Hvert år gennemgår et hold af specialister fra Naturstyrelsen vejstrækningerne og noterer ned, hvor der er farlige træer i skovene op til vejene.

Skovløber Kristian Dagsland fra Naturstyrelsen er blandt disse specialister, og hans opgave er dels at monitorere træerne, der senere vil kunne udgøre en fare og dels at indgå i det arbejdsteam, der står for selve fældningen af de udpegede træer.

- De to træer var meget store og havde hæld ud over vejen og cykelstien. Jeg vil tro de vejer mellem 10 og 12 tons hver. Begge træer havde tydeligt svampeangreb med store frugtlegemer af svampen, fyrsvamp eller tøndersvamp som den også kaldes, og er et tydeligt tegn på, at træerne nu er ved at blive trøsket, og det er på tide at få dem fældet, fortæller Kristian Dagsland.

Udfordringen er i lige så høj grad at finde de farlige træer, mens det er sikkert at fælde dem.

- Det er altid en udfordring at finde træerne i tide, og det er også vigtigt, at vi kommer i gang med fældningen, mens det er sikkert at fælde træet. Vi har naturligvis et ansvar for at selve arbejdet bliver udført sikkert for os selv. Hvis træet, der er angrebet af svamp, får lov til at stå for længe, kan det blive en særdeles vanskelig opgave at få det til at falde i den retning, vi vil have det. Et meget hårdt angrebet træ er helt trøsket og umuligt at beregne faldretning på, ligesom store grene kan knække af under arbejdet og lave store ulykker, når de med flere hundrede kilo og fra stor højde tordner ned, forklarer Kristian Dagsland.

Når der fældes den slags træer, er det vigtigt med det rigtige værktøj og de rigtige maskiner til opgaven. Ved arbejdet på Fægyden var der derfor en stor traktor med på arbejdet. Traktoren havde et spil monteret med en kraftig wire, der blev fastgjort højt oppe i træet.

Skovløber Kim Moesgaard sat på rattet i traktoren.

- Når vi arbejder med wire og en mand med motorsav skal det aftales helt præcist, hvornår der saves, og hvornår jeg skal begynde at sætte spillet i gang med at trække træet ned. Er jeg for sent med spillet falder træet måske til siden, og er jeg for tidligt i gang, kan der falde dele af træet ned og ramme min kollega med saven. Alt aftales og intet sker, før alle er klar, fortæller Kim Moesgaard.

Kim Moesgaard og Kristian Dagsland var ikke de eneste på opgaven. Fire andre kolleger afspærrede Fægyden for trafik, i de få minutter selve fældningen varede, ligesom skovstierne inde i selve skoven blev afspærret.

- Nu ligger de 2 kæmper så i skovbunden til naturlig nedbrydning. Andre svampe, insekter, og bakterier vil flytte ind og lige så stille bliver træerne nedbrudt over de næste mange år. Alt sammen til stor glæde for en masse fugle, edderkopper, mos og alle de andre, der er tilknyttet dødt ved, lyder det fra skovløberne.

