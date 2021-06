Det er fire år siden, Rasmus Bogø foreslog, at der laves en skatepark på Flyvestationen. Nu er der ved at være samlet penge nok sammen til at realisere forslaget. Foto: Mikkel Kjølby

Fantastisk: Skatepark får stor donation

Én million på vej til skateparken på Flyvestation, fra fonden Realdania Underværker

Furesø - 29. juni 2021

Visionen om en skatepark ved Hangar 2 på Flyvestation Værløse er nået et stort skridt nærmere realiseringen.

Fonden Realdania Underværker har udvalgt projektet blandt mere end 100 ansøgere, og dermed bliver skateparken ét af 18 lokale initiativer, som får større fra Underværker. Og det er en rund million kroner, der nu er på vej til Flyvestationens skatepark.

- Vi er rigtig glade for at blive støttet af fonden. Det er fuldstændigt fantastisk, og også overvældende, at Underværker lige giver en million, siger Rasmus Bogø, som er manden, der fik idéen til skateparken for fire år siden, og siden har knokler for at gøre den til virkelighed i foreningen Furesø Skatepark, hvor han er formand.

I foråret meldte Furesø Kommune ud, at kommunen vil bidrage med halvdelen af etableringsomkostningerne af Furesø Skatepark, som er på cirka tre millioner kroner.

Resten af pengene til anlægget af parken skal Furesø Skatepark selv finde. Og med millionen fra Realdania er foreningen nået et langt stykke.

- Det giver et skulderklap til hele teamet. Det betyder også, at vi kan følge vores tidsplan, hvor vi vil gå i jorden her til efteråret, siger Rasmus Bogø.

Ansøgning var sent ude Det var ellers i sidste sekund, at det lykkedes at få Realdania til at få øjnene op for skateparken.

- Vi sendte ansøgningen dagen før deadline, og der gik det op for os, at man faktisk skulle samle likes, altså at folk skulle gå ind og stemme på projektet. Men da vi delte det på facebook gik der nærmest 24 timer, og så havde vi fået 700-800 likes. Det gik fuldstændigt forrygende, og det var jo den støtte der gjorde, at Underværker syntes, det var en god idé, siger Rasmus Bogø.

En skaterfyr fra Hareskovby Samtidig har foreningen samlet 56.000 kroner ind via crowdfunding, en indsamling der kan findes på gofundme.com.

Også lokale virksomheder støtter projektet - Rema 1000 i Jonstrup har lige bidraget med 25.000 kroner.

- En skaterfyr fra Hareskoven havde været nede i Rema i Jonstrup og spurgt, hvad de sagde til det, og pludselig ringede Rema til mig og sagde, at de gerne ville støtte det. Det kunne da være fedt, hvis der var flere firmaer, der ville gøre det, siger Rasmus Bogø, som vurderer at foreningen mangler cirka 350.000 kroner for at være helt i mål.

Der er også flere fondsansøgninger ude, så han tror på, at det lykkes.

- Vi er rigtig glade for at se hvor mange, både private som har givet penge til det her. Det synes jeg er meget overvældende, siger han.

Håbet er at kunne tage 1. spadestik inden kommunalvalget i november måned. Det vil gøre det muligt at indvie skateparken i foråret 2022.

Furesø Skatepark bliver på 1200 kvadratmeter, og skal kunne bruges både med skateboard, løbehjul, rulleskøjter og BMX. Den skal ligge i aktivitetslandskabet ved flyvestationens tidligere vandværk og foreningen arbejder på en støbt betonløsning, som giver minimal støj og er den billigste løsning på både den korte og den lange bane.

Støtter efter corona Furesø Skatepark er bare et blandt i alt 18 såkaldte ildsjæleprojekter, som får penge fra Realdania-fonden. Projektet, som har navnet »Underværker«, støttter lokale projekter over hele landet, som bæres frem af lokale frivillige, og som støtter fællesskabet efter et langt coronaår, hvor mange har savnet at mødes, skriver Realdania i en pressemeddelelse.

- Rigtig mange danskere interesserer sig for udviklingen af deres lokalsamfund, og i det seneste år har vi nok haft endnu mere brug for initiativ og fællesskab som modvægt til nedlukning og isolation. Heldigvis har ildsjæle en fantastisk evne til at vende udfordringer som corona til nye muligheder - f.eks. har flere Underværker denne gang fokus på friluftsliv og udendørs mødesteder," siger Stine Lea Jacobi, programchef i den filantropiske forening Realdania.

Realdania har i alt afsat 12 millioner kr. til de 18 projekter.