Familier går andre veje på presset boligmarked

'Vi prøver ikke at gå i panik', siger Majbritt Greve. Hun og familien leder efter et større hus i Værløse i et marked, der kun går op.

Furesø - 28. februar 2021 kl. 11:07 Af Louise Mørch Vilster

Der er ingen tvivl om, at der er gang i boligmarkedet for tiden, og et af de steder, hvor det går rigtig hurtigt er netop i Furesø. Nye tal viser, at en gennemsnitlig bolig i kommunen er blevet 500.000 kroner dyrere det seneste år, og samtidig er udbuddet af boliger faldet med 41,5 procent det seneste år. Det gør det i høj grad til sælgers marked, og det kan Majbritt Greve fra Værløse tale med om.

Hun og hendes mand har siden sommer ledt efter et større hus, der kan afløse rækkehuset på 114 kvadratmeter, som de købte for ti år siden. Efter at familien er gået fra fire til fem er der brug for mere plads, og de drømmer om en villa på omkring 180 kvadratmeter i cykelafstand til Søndersøskolen i Værløse.

"Det optager meget af vores tid lige nu," er det første hun siger og tilføjer:

"Mulighederne er pt ikke så mange, og vi tænker også på, hvad der sker med renten og med markedet. Kan vi for eksempel forvente en ændring, når der er styr på vaccinen? Det er sådan nogle overvejelser, vi gør os hele tiden," fortæller hun.

Hun har været på barsel indtil januar og er nu ved at færdiggøre sin ph.d., mens hendes mand arbejder med salg af fødevarer. De er meget glade for området, de bor i, som ligger naturskønt op mod Ryget Skov og med Søndersøen på den anden side. De vil også gerne blive boende tæt på, så deres søn stadig kan cykle til skole. Majbritt Greve kan især mærke, at der inden for de seneste tre-fire måneder er kommet endnu mere fart over boligmarkedet i Værløse.

"Efter vi har fået nummer tre, er vi vokset ud af vores bolig, og siden sommer har vi fulgt med i, hvad der kom til salg, og vi har også været ude at kigge på noget. Men siden jul er det stukket rimelig meget af, da der er en enorm stor interesse, men ikke så stort et udbud. Vi kan se, at noget tilsvarende vi kiggede på i sommer nu koster en halv million kroner mere, "siger hun og tilføjer:

"Samtidig går det lynhurtigt, når der er noget attraktivt til salg, så man skal virkelig være opsøgende for at holde sig orienteret i markedet," siger hun.

Derfor er Majbritt Greve og hendes mand nu gået en utraditionel vej i jagten på en større bolig. De lavede for få uger siden et opslag på Facebooksiden '3500 Værløse', hvor de søger efter et hus at bytte med.

"Går du med tanker om at sælge og evt. ønsker noget nyere med mindre vedligeholdelse som vores, er dette måske en mulighed," står der blandt andet i opslaget.

Holder igen med at sælge De er ikke de eneste, der forsøger sig med dette på Facebooksiden, da der inden for en måned er tre andre familier, som også søger efter en ejerbolig i Værløse udenom de traditionelle ejendomsmæglere. Der er en anden familie, der også vil bytte deres rækkehus til et større hus i Værløse, mens der er to familier udenfor kommunen, der søger efter et hus i området.

Majbritt Greve kender selv en veninde, som er lykkedes med at bytte deres rækkehus i samme kvarter til en større villa, og det er derfor et supplement til boligjagten hos ejendomsmæglerne.

"Vi er bestemt også i dialog med ejendomsmæglere, og vi er i samtlige køberkataloger, og det er ikke fordi, at det ikke virker. Men ejendomsmæglerne fortæller, at der er mange, der holder igen med at sætte deres bolig til salg, fordi der ikke er så meget andet til salg. Det gælder måske især den ældre generation, som sidder i større huse og som gerne vil ned i noget mindre, der kræver mindre vedligeholdelse," mener hun.

Familien har allerede fået en del henvendelser på opslaget, men der har indtil videre ikke været det rette match. Men hvis det sker, skal de have en ejendomsmægler med ind over, som kan vurdere de to boliger, så ingen af parterne bliver snydt.

"Vi har fået fine henvendelser, men det har ikke været på den lokation, som vi kigger efter. Men det kan godt være, at vi skal udvide søgeområdet og gå lidt på kompromis," siger hun.

Efterspørgsel på natur Majbritt Greve kan mærke, at der under coronakrisen er kommet en større efterspørgsel efter at bo tæt på natur, som de netop gør. De har derfor fået mange henvendelser fra folk, der er interesseret i at købe deres rækkehus uden at have noget at bytte med.

"Det virker som om, at der er et stort pres udefra for at komme til Værløse. Vi kan se det på priserne, og hvor hurtigt det går," siger hun.

Deres børn er dog stadig så små, at de to ældste godt kan dele værelse, men på et tidspunkt skal de videre.

"Vi forsøger ikke at gå i panik, og vi bor stadig fint. Men vores bekymring er, om priserne fortsætter op, for så kan det blive svært at få en bolig med flere kvadratmeter, der passer til vores ønsker," siger hun.

Stort samtaleemne Parret har oplevet, at en bolig som en ejendomsmægler har tippet dem om, inden den kom til salg, pludselig er steget med 300.000 kroner. Ud over at forsøge at bytte bolig er de også opmærksomme på at være opsøgende over for ejendomsmæglerne.

"Hvis en ejendomsmægler har nævnt, at der måske kommer et hus til salg, så kan vi godt finde på at ringe og spørge, om det er blevet til noget. De har så travlt, og der er så mange købere, at det handler om at vise interesse," mener hun.

Det glødende boligmarked er også et vedvarende emne i omgangskredsen, da mange børnefamilier med tiden får brug for mere plads.

"Det er helt sikkert et samtaleemne, og når vi møder andre, er der rigtig mange, der kigger efter en anden bolig," siger hun.

Parret er især nysgerrige efter, hvad der sker med boligpriserne, når vi kommer om på den anden side af coronakrisen, og de håber, at priserne flader mere ud. Majbritt Greve kan tydeligt mærke, at det tager mange kræfter at finde et nyt hus i et presset marked, så derfor overvejer de at tage en pause fra det hele.

"Vi har snakket om at tage en puster, for vi bruger meget energi på at være opsøgende. Men kommer det rigtige hus, vil vi også gerne være klar," siger hun.

Fakta: Huse/rækkehuse i Furesø Siden januar 2020 er salgstiden faldet fra 108 dage til 77 dage i januar 2021. Det er et fald på 28 procent.

I januar 2020 blev der gennemsnitligt givet afslag på 3,06 procent. I januar 2021 var det faldet til 1,64 procent

I Furesø er udbuddet af huse faldet med 41,5 procent det seneste år svarende til 86 boliger.

Kilde: Boligsiden.dk/Home