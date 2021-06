Send til din ven. X Artiklen: Familier får hjælp til at sænke CO2-udledning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Familier får hjælp til at sænke CO2-udledning

En familie fra Farum har potentiale til at halvere deres årlige CO2-udledning. De er med i et nyt klima-forsøg som Furesø Kommune og Rådet for Grøn Omstilling står bag

Furesø - 05. juni 2021 kl. 09:47 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Hvordan kan helt almindelige familier skære ned på CO2-udledningen og dermed bidrage til at mindske klimabelastningen? Det er de i Furesø Kommune i gang med at undersøge ved hjælp af fire familier, der frivilligt har meldt sig som forsøgskaniner.

Det betyder, at familierne det næste halve år skal vælge, hvordan de vil skære ned på deres CO2-forbrug og både inden og undervejs får de hjælp af eksperter fra kommunen og fra Rådet for Grøn Omstilling.

Familie fra Farum En af familierne er Anna Bergmark og Anders Ormstrup, der bor i parcelhus i Farum sammen med deres to børn Frede og Sigurd, og de har nu været i gang med forsøget i et par uger. Familien har forinden fået målt deres årlige klimabelastning, og ud fra det har de besluttet, hvordan de ønsker at skære ned på deres CO-udledning.

"Vi har for eksempel valgt at have to kødfrie dage, og siden vi startede for to uger siden, har vi ikke spist oksekød," fortæller Anna Bergmark, der dog tvivler på, om de kan gå helt til oktober uden at spise oksekød.

Familien havde for nylig besøg af Maj-Brit Petersen, der er grøn guide i Furesø Kommune, samt af Kåre Press-Kristensen, der er seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling. De kunne svare på parrets mange spørgsmål til den nye livsstil, og fortælle hvad der udleder mest i det store klimaregnskab. De kunne også fortælle, at familien udleder 57.5 ton CO2 om året, som er mere end en gennemsnitlig familie på fire, der udleder omkring 48 ton CO2.

Men det viser sig også, at familien har potentiale til mere end halvere deres CO2-udledning, hvis de følger anbefalingerne. Det vil sige, at de kun vil udlede omkring 26,7 ton årligt, som er et fald på 53,4 procent.

Når det halve år er gået gør eksperterne status og finder ud af, hvor meget det er lykkedes familien at nedbringe deres CO2-udledning.

Tricks til hverdagen På spørgsmålet om, hvorfor parret har meldt sig som klimafamilie, kigger Anders Ormstrup med et smil over på Anne Bergmark og lader hende svare. Det er ifølge Kåre Press-Kristensen meget normalt, at det er kvinden, der tager initiativet til at være med i forsøget.

"Jeg syntes, at det kunne være rart at få nogle tricks til hverdagen, uden at lave kæmpestore ændringer. Både for at nedbringe CO2-udledningen, men også for at spare penge. Det er nemmere, hvis man har en aftale med nogen, det er mere motiverende end at prøve selv, hvor man måske efter et par uger, går tilbage i det samme mønster," fortæller Anne Bergmark, mens hun går med det yngste barn på armen.

Det udleder mest Men hvor der det så, at der skal ske ændringer? Den helt store post i familiens klimaregnskab er transport og ferie, som står for 49 procent af udledningen. Dernæst er det 'ting og sager' på 25 procent, som for eksempel også kan dække over et nyt badeværelse, og på tredjepladsen ligger føde-og drikkevarer på 14 procent.

"Målet er, at vi i 2030 årligt skal ned på 10 ton CO2 for en familie på fire i stedet for 48 ton, og der er det især på de tre steder, der skal sættes ind," fortæller Kåre Press-Kristensen.

Derimod står elforbruget kun for én procent af udledningen, som overrasker Anders Ormstrup, der ofte sørger for at slukke lyset.

"El-og vandforbruget fylder ikke så meget. Der er ikke den helt store gevinst," siger Kåre Press-Kristensen.

Klimakompensation Der er i stedet gevinst ved at skære ned på særligt flyrejser, da én person udleder 5,5 ton bare på enkelt tur frem og tilbage til Thailand. Det skyldes både den længere transporttid, men også at flyet befinder sig i højere luftlag end på en kortere tur i Europa.

Derfor er rådet fra Kåre Press-Kristensen enten at finde en anden destination, hvor bilen kan tages i brug, eller at købe sig til en klimakompensation. Det koster 100 kroner per ton, og kan for eksempel gøres via hjemmesiden goldstandard.org. For en familie på fire, der skal til Thailand, bliver det derfor omkring 2.200 kroner ekstra.

"Ved klimakompensation bliver der rejst skov i et fattigt uland, som ellers ikke ville være rejst. Det gør det ikke godt at flyve, men det er med til at rydde lidt op," siger han.

Kåre Press-Kristensen advarer dog mod at købe flyselskabernes egne CO2-kompensationer, hvor det ifølge ham er mere tvivlsomt, hvor meget der bliver kompenseret for.

"Det er nogle meget billige priser," siger han.

Kåre Press-Kristensen spørger til mødet parret, om det er noget, der vil ødelægge rejsebudgettet, hvis de begyndte at betale klimakompensation.

"Nej, det er det ikke," siger Anders Ormstrup.

Kan halvere udledning Der bliver også talt om i højere grad at tage bilen på ferien. Til sammenligning udleder det kun 600 kilo CO2 at tage bilen frem og tilbage til Rom, som er lidt mindre end en fjerdedel, end hvis fire personer tager flyet derned.

"På kortere ture kan jeg sagtens forestille mig at tage bilen i stedet," siger Anders Ormstrup.

Og apropos bil får familien stillet en el-bil til rådighed i to uger, så de kan prøve det af. Det er dog ikke lige på trapperne at skifte bilen ud, som er relativ ny, fortæller parret.

"Som det er nu, skal der være plads til en barnevogn," siger Anne Bergmark.

Familien får dog allerede ros for, at de ikke skiftede deres køkken ud, da de flyttede ind. I stedet blev det blot malet og bordpladen blev slebet.

"Det er et godt eksempel på genbrug," siger Kåre Press-Kristensen.

Om et halvt år får familien igen besøg for at gøre status på forsøget. Både Anne Bergmark og Anders Omstrup er nu klar til at sætte ind på de tre hovedområder.

"Jeg synes, at det er blevet præsenteret flot, så det er let at se, hvad vi kan gøre," mener Anders Ormstrup.

Det vil familien gøre Undlade at spise oksekød og rejer

Spise kødfrit tre dage om ugen

Som udgangspunkt købe genbrug frem for nyt

Forsøge at reparere ting frem for at købe nyt

Sørge for at ting, de skiller sig af med, så vidt muligt bliver genbrugt

Tænke over at dele større ting med naboer, som boremaskine og plæneklipper

CO2-udledning Familien udleder årligt 57,5 ton CO2, som er mere end en gennemsnits-familie på fire, der udleder 48 ton CO2

Med forsøgets anbefalinger kan familien komme ned på kun 26,7 ton årligt. Det er et fald på 53,4 procent.