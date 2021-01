Falck tog i december Farum Arena i brug som testcenter, hvor der er kapacitet til at teste op til 1.500 personer dagligt. Foto: Jan F. Stephan.

Falck forlænger testcenter: Der er stadig stor efterspørgsel på lyntest

Der forventes stadig en stor efterspørgsel på de gratis lyntest, og derfor har Falck fået lov til at forlænge testcentret i Farum Arena

Falck har valgt at forlænge testcentret i Farum Arena til og med den 31. januar. Testcentret, der skød op den 12. december, skulle oprindeligt have testet borgerne indtil den 3. januar, men i lyset af de stadig høje smittetal har Falck søgt Furesø Kommune om forlængelsen. Det samme sker på stort set alle af Falcks øvrige 47 testcentre på landsplan.

"Der er stadig god efterspørgsel på lyntest, og vi tester stadig utrolig mange mennesker. I søndags testede vi over 17.000 på landsplan. Vi ser, at nu hvor mange vender tilbage på arbejdet, er der mange, som gerne vil testes," siger pressechef i Falck, Lisbeth Nedergaard, til Furesø Avis. I Farum Arena er der kapacitet til at teste op til 1500 borgere dagligt, og rekorden var den 30. december, hvor der blev testet 1239 personer.