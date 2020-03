Se billedserie Liza Andersen undrer sig over høringsmaterailet for kunstgræsbanen i Hareskovby. Det er fyldt med faktuelle fejl. Det er planen at bruge Sø 62 (I baggrunden) som nedsivnings- og forsinkelsesbassin.

Send til din ven. X Artiklen: Faktuelle fejl bag plan om at bruge privat sø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Faktuelle fejl bag plan om at bruge privat sø

Furesø - 16. marts 2020 kl. 09:25 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sø 62 hedder den blot. En mindre sø i det store netværk af søer i Hareskovby med en placering lige ud mod den planlagte kunstgræsbane på Månedalstien. Sø 62 er privatejet af fire grundejere.

Liza Andersen og Klaus Johansen ejer 1/4-del af Sø 62, og blev noget forbløffede, da de studerede høringsmaterialet fra Furesø Kommune om etableringen af en kunstgræsbane. For den privatejede sø tænkes benyttet som nedsivnings- og forsinkelsesbassin. Det skyldes, at kloakanlæggets kapacitet er begrænset til 1 liter i sekundet, hvilket slet ikke forslår i tilfælde af skybrud på de 9280 kvadratmeter kunstgræsbane. Vandet tænkes derfor ledt ud i Sø 62, som har overløb til Pavillonsøen mellem Månedalen og Birkevang.

- Jeg studsede over, hvorfor vi pludselig fik betegnelsen bredejere. Vi har altid været søejere, lyder det fra Liza Andersen, som har gode grunde til at frygte for planerne.

- Hvis søen bliver større, risikerer vi vand i kælderen, lyder det fra Liza Andersen.

Det viser sig, at vel er søen privat, men ikke helt privat alligevel.

- Den private ejendomsret til recipienten er ikke i sig selv afgørende for, om der kan meddeles udledningstilladelse. Jævnfør gældende lovgivning har kommunen således mulighed for at give de pågældende spildevandstilladelser, også selv om de omkringliggende søer er privatejede, lyder det i et svar fra Furesø Kommune.

Liza Andersen er ikke enig i den melding.

Ifølge Spildevandsloven må kommunen nedsive regnvand til søen, men ikke forurenet spildevand. Og vand fra kunstgræsbaner kategoriseres netop som forurenet spildevand. Og da det ikke er renset, før det udledes til søen, så kan jeg ikke se, at det er tilladt, lyder det fra Liza Andersen.

Fejl i høringsmaterialet

Efter et omfattende arbejde har familien sendt et høringssvar til Furesø Kommune. Ikke mindst faktuelle fejl i høringsmaterialet har rystet familien.

- Høringsmaterialet er baseret på luftfotos. Ifølge kommunen er der ti meter fra hegnet til sø 62. Reelt er der to meter. Jeg er meget forundret over, at forvaltningen og politikerne ikke kommer ud og kigger. De forholder sig til forkerte oplysninger, siger Liza Andersen.

Kunstgræsbanen etableres med en terrænhævning på 70 centimeter. Det vil få store konsekvenser for familiens grund.

- Terrænreguleringen på 70 centimeter vil skabe nogle voldsomt stejle skrænter ned til Sø 62. Der er tale om 139 tons gummigranulat med genopfyldning af 5-6 tons om året. En stor del af gummigranulatet vil med sikkerhed ende i Sø 62, vurderer Liza Andersen.

Derudover er der planer om en fire meter bred låge i hegnet, men i så fald står et gammelt piletræ i vejen, og en 17 meter høj lysmast tænkes placeret to meter fra skelpælen.

- Vi er også rigtig glade for fodboldbanen og for at glade børn spiller fodbold. Naturligvis skal Hareskovby have en fodboldbane. Vi synes ikke, at der kan ligge en kunstgræsbane der. Det er et naturgrønt område. Jeg tror slet ikke, at politikerne og forvaltningen forstår hvilket område, de er ved at ødelægge, siger Liza Andersen.