Fælleshus med udsigt

I den nærmeste fremtid vil det store rum i det nye fælleshus danne rammen om aftensmåltidet for de 55 voksne og snart 29 børn i Bofællesskabet Mageløse. Entreprenøren HPH afleverede huset for tre uger siden.

- Det er tanken, at vi spiser sammen i hverdagene. Der er plads til alle og der er købt udstyr ind til et køkken i industristørrelse fortæller Søren Gabriel.

Fælleshuset er skudt frem for foden af Kontroltårnet, som Bofællesskabet Mageløse også har overtaget. De to bygninger er bygget sammen gennem en kælder. Man kan gå fra fælleshuset til Kontroltårnet under jorden.