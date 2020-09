Fælles fodslaw om Perimetervejen - og så alligevel ikke helt

Furesø Kommune, Jonstrup 89 og Værløse Naturgruppe er nået til enighed om en ny udformning af Perimetervejens etape 3. Men beboerne i området er ikke tilfredse. Der er stadig problemer.

Furesø - 09. september 2020 kl. 11:12 Af Mikkel Kjølby, Frederiksborg Amts Avis

Lige så stille kommer Freja ejendomme tættere og tættere på en afslutning af projektet med udbygningen af Sydlejren. Nu er der også fundet en løsning, som skal afrunde arbejdet med Perimetervej, som forbinder Sydlejren med Jonstrup.

3. etape går fra Mageløse til Jonstrupvej, men arbejdet gik i stå, da der kom en klage til Miljklagenævnet, fordi vejforløbet inddrog en del af fredskoven. Nu er det fundet en løsning i mindelighed, og det glæder ikke mindst klageren.

- Resultatet er, at vejen vil gribe betydeligt mindre ind i naturen på Flyvestationen end oprindeligt tænkt, fortæller Anna Bodil Hald fra Dansk Botanisk Forening og Værløse Naturgruppe, som er glad for, at det gennem dialogen med Furesø Kommunes forvaltning er lykkedes at udpege et alternativt vejforløb. Dansk Botanisk Forening og Jonstrup '89 har arbejdet for ændringerne for at undgå, at der skulle fjernes fredskov som del af projektet.

Det uddyber Per K. Larsen, formand for Jonstrup '89.

- Det oprindelige, og godkendte vejforløb inddrog 3430 kvadratmeter fredskov. Men i april gjorde vi i Jonstrup '89 forvaltningen opmærksom på et alternativt projektforslag. Dette projekt fik forvaltningen lov til at bearbejde med henblik på, at Perimetervejen blev en trafiksikker vej, hvor indgrebet i den omkringliggende natur blev minimeret. Nu står vi med et projekt, hvor der ikke skal fældes skov. Det er meget positivt, at vi på den måde har kunnet samarbejde om en bedre løsning, fortæller Per K. Larsen.

Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling har givet sin opbakning til vejforløbet, som betyder, at vejen får en smallere rabat og et vejforløb, som snævrer ind, hvor der er særlig følsom natur at tage hensyn til. Blandt andet går ruten uden om særligt beskyttet vandhul og mose, og samtidig bliver fredskovsarealet kun berørt i meget begrænset omfang.

- Det vigtige for os som politikere er, at vi både tager hensyn til borgerne, naturen og trafiksikkerheden. Derfor er jeg rigtig godt tilfreds med, at løsningen er fundet i en dialog mellem fagfolk i forvaltningen og borgere i området. For med den fælles indsats har vi blandt andet fået en bedre og mere sikker skolevej for cyklister, samtidig med at vi tager hånd om områdets særlige natur, siger udvalgets formand, Lene Munch-Petersen (S).

Beboer i Mageløse, Lærke Øland Frederiksen, har tidligere påpeget, at skolevejen er usikker. En midlertidig sti ned til Bringevej har hjulpet, men der er fortsat usikkerhed, og det vil der være frem til vejen etableres.

- Vi er glade for den endelige løsning, men vi ser gerne at den sidste del af den midlertidige løsning bliver lavet, så der reelt kommer en sikker skolevej, som kommunen lovede før sommerferien. Det kan ikke vente til november 2020. Især fordi bilerne kører endnu hurtigere på Perimetervej nu, hvor asfalten er blevet udbedret, siger Lærke Øland Frederiksen.

