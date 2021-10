Få en hverdag med mindre CO2-udslip

foredrag Onsdag den 6. oktober klokken 19 holder journalist for klimaaktivist Stig Lindén-Søndersø foredrag i caféområdet i Galaksen i Værløse. Med billeder og video holder han foredrag om, hvordan det lykkedes for ham selv at reducere sit eget CO2-udslip på et år uden at overanstrenge sig. Det fremgår af en pressemeddelelse.

"Stigs historie begynder med håbløshed og slutter med en stærk tro på fremtiden, for jo grønnere han er begyndt at leve, jo sundere, gladere og mere tilfreds er han blevet med sit liv. Og nej, han lever ikke som hulemenneske, men kører elbil, varmer sit hus op med varmepumper med grøn strøm, spiser middelhavskost og meget mere - alt sammen til gavn for både ham selv, hans børn og planeten," står der.

Man kan finde råd og læse mere om foredragsholderen på www.mingronnesti.com. jbt