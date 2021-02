Få en fastelavnspose ved Farum Kirke

Fastelavn Nu er det fastelavn igen, og der er helt sikkert mange både voksne og børn, der plejer at mødes til faste traditioner her til fastelavn. Men sådan bliver det ikke i år på grund af corona.

"Vi skal ikke dele kølle, og vi skal ikke lange ud efter de samme karameller på jorden skulder ved skulder, når der er gået hul på tønden. Trist! Men vi laver sjov alligevel. Her i kirken i Farum har vi nemlig besluttet, at karameller, masker, pap-katte og pynt skal der til," skriver Farum Sogn i en pressemeddelelse og fortsætter:

"Så er du et barn op til otte år, så kom og hent din fastelavnspose med materialer og skabeloner til masker og pynt og slik til fastelavnsriset ved Farum Præstegård på Kålundsvej! Bank på det hyggelige bindingsværkshus ved siden af præstegården. Her står poserne på rad og række og bliver rakt ud gennem døren til dem, der kommer forbi fastelavnssøndag 14. februar mellem klokken 10 og 14,"

Når man henter sin pose, kan man også deltage i fastelavns-quizzen, hvor alle har mulighed for at vinde titlen som årets kattekonge og kattedronning. I år må man dog bruge hovedet i stedet for køllen for at blive dronning eller konge.