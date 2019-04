Se billedserie Princippet bag vindmøller demonstreres af skoleeleverne på Solvangskolen i Farum.

FNs verdensmål på skoleskemaet

Furesø - 05. april 2019 kl. 11:20 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På lørdag ryger forældrene tilbage på skolebænken på Solvangskolen. Her på Elevernes dag vil det være eleverne, der underviser deres forældre. Elevernes Dag vil summe af elevernes opfindelser, kollager, taler, idéer m.m., der alle er centreret om FN's 17 verdensmål.

Solvangskolens arbejde med FNs verdensmål har gjort indtryk på eleverne, lærerne, forældrene og skolelederen.

- FNs 17 verdensmål skal ikke blot være noget, der tales om politisk. Verdensmålene er vigtige for os alle, og her spiller vi som en af landets skoler en vigtig rolle i at engagere og uddanne eleverne - og derigennem forhåbentlig også deres forældre - i målenes perspektiver og potentiale, siger Andreas Hundebøll, skoleleder på Solvangskolen.

I 8.x har Nynne Helslev-Rasmussen og Mie Alsø arbejdet med verdensmål nr. 12: "Ansvarligt forbrug og produktion."

- Verdensmålene giver mig noget at tænke over, fordi de giver mig viden om, hvordan vi i vores hverdag bare "bruger løs" af vores verden - uden at tænke på fremtiden, siger Nynne Helslev-Rasmussen.

Sammen med klassekammeraten Mie Alsø har hun undersøgt konsekvenserne ved vores forbrug af sølvpapir.

- Vi fandt ud af, at sølvpapir udleder 72 g. CO², mens madpapir kun udleder 2 g. CO². Det skal folk vide! Som verdensborger indgår vi i et forpligtende fællesskab, hvor vi alle store og små må bidrage med det, vi kan. Når det kommer til valget mellem sølvpapir eller madpapir, er det faktisk muligt for den enkelte at foretage et aktivt valg - på et oplyst grundlag, siger Mie Alsø.

Undervisningspotentiale

Set fra lærernes synspunkt er arbejdet med FN's verdensmål et yderst spændende bekendtskab.

- Verdensmålene rummer et fantastisk undervisningspotentiale. Verdensmålene lærer eleverne, at vi er en del af noget større - et fællesskab - hvor vi skal passe på hinanden og på vores verden, for vi er afhængige af hinanden og ikke mindst af den verden, som vi lever i. Verdensmålene har givet os en super anledning til specifikt at drøfte det "store fællesskabs forpligtelser", og vi har alle - for en stund - sat os ud over vores eget daglige liv, understreger Louise Schmidt, der er lærer på 8. årgang.

I Skolebestyrelsen på Solvangskolen er medlemmerne også begejstrede for skolens arbejde med FNs 17 verdensmål:

- I Skolebestyrelsen synes vi det er vigtigt, at Solvangskolen knytter an til FNs verdensmål i børnehøjde som en del af elevernes demokratiske dannelse - både lokalt og globalt. Arbejdet er nemlig med til i praksis at bevidstgøre eleverne - og os som forældre - om, at vi alle har en fælles forpligtelse og et medansvar ift. fællesskab, klima og miljø og verden i sin helhed fra det nære til det fjerne, siger Hans Henrik Lomholt, der er formand for skolebestyrelsen.

