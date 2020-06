Send til din ven. X Artiklen: FCN vil forpligte sig mere til Hillerød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FCN vil forpligte sig mere til Hillerød

Furesø - 23. juni 2020 kl. 11:28 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man ellers skulle være kommet i tvivl om FC Nordsjællands fremtidsplaner, så blev de bekræftet, da selskabets årsrapport udkom. Her står der følgende:

- FC Nordsjælland A/S har forpligtet sig til at være en del af udviklingen af en ny sportspark i Hillerød Kommune, hvor et nyt træningsanlæg, et nyt hovedkvarter, og et nyt stadion skal opføres og drives af FC Nordsjælland A/S over de næste fem år. Det forventes, at FC Nordsjælland A/S i kommende regnskabsperiode må afsætte ressourcer til at kunne involvere sig mere i dette projekt for at leve op til sine forpligtelser overfor developer og kommune.

Altså kører planerne videre for fuld hammer, altimens Furesø Kommune er i gang med at vedtage lokalplan for Farum Park-området. En lokalplan som skal give FC Nordsjælland bedre betingelser i området. Og formentlig udløser en regning til Furesø Kommune for køb af areal til parkeringspladser.

Viceborgmester Preben Sandberg Pettersson (S):

- Vores vurdering er, at FC Nordsjælland er en dynamisk virksomhed, og at FCN's fremtidige aktiviteter fremover ikke nødvendigvis vil være i enten Farum eller Hillerød, men vi forstår, at der er overvejelser om at flytte nogen af klubbens aktiviteter til Hillerød. Kommunen er i dialog med klubben, siger Preben Sandberg Pettersson, som vil bevare så mange aktiviteter som muligt i Farum.

- Jeg vil godt understrege, at vi socialdemokrater i Furesø Kommune er indstillet på et fortsat godt samarbejde med FCN om at bevare aktiviteter i Farum, og at det er klart, at superligakampene stadigt vil skulle spilles i her. FC Nordsjælland er jo en klub, der er udviklet i og hører til Farum, og kommunen har brugt mange ressourcer på faciliteterne og på at finde løsninger for FCN og for Farum Boldklub, hvor sidstnævnte jo har superligalicensen, lyder det fra viceborgmesteren.

Venstres gruppeformand Gustav Juul er inde på samme spor.

- Jeg så helst, at FCN blev med alle deres aktiviteter i Farum. Fra Venstres side er vi kede af, når lokale arbejdspladser og aktiviteter forlader kommunen. Nu skal der fokuseres på at skabe vilkår for FCN, der gør at de bliver med så mange aktiviteter som muligt i et godt samspil med lokalområdet, siger Gustav Juul.

Den konservative viceborgmester kalder processen for en svær balancegang.

- Fra konservativ side ser vi helst, at FCN bliver i Farum, men det er FCNs afgørelse. Fra Furesø kommunes side forsøger vi at forene den professionelle fodbolds interesser med borgernes og naboernes interesser. Det er en svær balancegang, hvor alle ikke kan være lige tilfredse hele tiden. Vi er ved at gennemføre en lokalplan, som giver FCN bedre muligheder for at forblive i Farum, siger Lars Carstensen.

FC Nordsjælland er ikke kommet meget videre med barmarksprojektet i Hillerød. Direktør Søren Kristensen kan ikke oplyse, hvor mange resurser virksomheden skal lægge i projektet.

- Der er tale om menneskelige resurser, og derved også automatisk økonomiske resurser, da det vil være lønnet arbejdskraft. Hvor mange og hvor meget er ikke afklaret endnu, da der fortsat er en proces i gang mellem kommune og developer nøjagtig som reglerne foreskriver. Før den er afsluttet vil detaljerne for næste fase ikke være fastlagt, siger Søren Kristensen, som understreger, at det nye anlæg skal drives af en fond.

- Det er både plan og tanke, at alle værdier, der tilfalder FC Nordsjælland i forbindelse med Favrholm-projektet, doneres videre til en nyoprettet almennyttig fond, hvis formål bliver at støtte unge menneskers mulighed for at få drømme indfriet med fodbolden som platform - både lokalt og internationalt - med de midler et evt. overskud af driften af sportsparken vil generere. Fonden kommer til at drive projektet, FCN bliver en lejer hos fonden nøjagtig lige som alle andre potentielle brugere af sportsparken, forklarer Søren Kristensen.