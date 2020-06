FCN flytter talentlinje til Hillerød. Foto: Rudi Dalsgaard

FCN vil flytte talentlinje til Hillerød

Furesø - 16. juni 2020 kl. 09:41 Af Mikkel Kjølby

Det kom som et lyn fra en klar himmel, da FC Nordsjælland henover julen offentliggjorde planer om at flytte akademiet og administrationen fra Farum Park til et barmarksprojekt i Hillerød.

Furesø Kommune og FC Nordsjælland var på det tidspunkt midt i en genforhandling af lejekontrakten for Farum Park. En ny lokalplan, som åbner for nye muligheder for FC Nordsjælland i Farum Park-området, er desuden ved at være på plads.

Men FC Nordsjælland har aldrig lagt skjul på flytteplanerne, som nu bliver endnu mere aktualiseret af en nyhed fra Hillerød. FC Nordsjælland har de sidste år haft deres talenters skolegang i en talentklasse på Stavnsholtskolen. I år oprettes der ikke en ny 7. klasse på talentlinjen, da der kun var en enkelt ansøger. Nu er årsagen klar. FC Nordsjælland flytter talenterne til Byskolen i Hillerød, hvor der i forvejen er en talentlinje. Det sker i forlængelse af FC Nordsjællands planer om at rykke sit fodboldakademi fra Farum til Hillerød, fortæller FC Nordsjællands direktør, Søren Kristensen til Frederiksborg Amts Avis Hillerød.

- Vi var på udkik efter en ny samarbejdspartner, og nu, hvor vi ser os selv flytte til Hillerød om 4-5 år, er det nærliggende, at vi laver et samarbejde med en skole i Hillerød, siger Søren Kristensen.

Meldingen er altså klar. FC Nordsjælland forventer at flytte. Udvalgsformand Henrik Poulsen (S) forventer dog et fremtidigt samarbejde med FC Nordsjælland.

- Det er rigtigt ærgerligt, at der ikke har kunne skabes opbakning omkring talentlinjen på Stavnsholtskolen i år. Forudsætningen for talentlinjen er, at der er talenter, som ønsker at benytte tilbuddet, og vi havde gerne set, at FCN havde prioriteret samarbejdet med Stavnsholt skolen her i Farum. Vi overvejer nu, hvordan vi på anden måde kan lave skoleforløb, der giver eleverne mulighed for også at dyrke deres sportslige interesser og udvikle deres talent yderligere. I den sammenhæng er det tanken, at FCN og andre eliteidrætsforeninger også skal spille en central rolle fremadrettet. Det arbejder vi videre med i de kommende måneder, så vi gerne næste år har et tilbud, der er relevant. Vi har et godt samarbejde med FCN, og vil naturligvis fortsat arbejde på, at de er stærkt tilstede i Farum - også i forhold til børn- og unge, lyder det fra Henrik Poulsen.

Hos Venstre ser man med bekymring på udviklingen.

- I Venstre synes vi, at det er ærgerligt, at FCN flytter sine aktiviteter ud af Furesø Kommune. Vi har brug for arbejdspladser og gode tilbud. Vi undrer os over at det ikke er lykkedes borgmesteren at finde en løsning sammen med FCN om en talentlinje, der kunne fungere. Det tror FCN jo tydeligvis at de kan finde sammen med Hillerød Kommune, siger Gustav Juul, gruppeformand for Venstre i Furesø Byråd.

Udvalgsformand for idrætten, Tine Hessner (RV) er skuffet.

- Som politisk udvalgsformand for Idrætten i Furesø og næstformand for Beskæftigelse/Erhverv er det med stor skuffelse at se, at FCN gradvist hiver engagementet ud af kommunen. Vel at mærke samtidigt med, at vi tilvejebringer mulighed for at udvide aktiviteter og faciliteter i Farum Vest - meget paradoksalt, siger Tine Hessner, som pludselig forstår, hvorfor der ikke blev meldt elever til talentlinjen på Stavnsholtskolen.

- Vi har ikke vidst hvorfor der ikke kom elever i år, men nu forstår vi. FCN ikke har kunnet fylde klasserne op - fordi de har arbejdet på et alternativ i Hillerød, men de har jo spillet med lukkede kort overfor os. Det er svært at kæmpe imod, når FCN ikke vil være her, og ser ud til for mig alene at have med geografisk placering at gøre. For mig er der ingen tvivl om at FCN spiller på flere heste og gradvist - med lukkede kort - trækker engagementet ud af Furesø på flere fronter. Det rammer arbejdspladser og en sport mange af os holder meget af. Det er tydeligt - og det er ærgeligt. Det er hverken borgere, fans eller politikere der bidrager til dette, men organisationen bag Right to Dream. Rødderne i Farum er mindre vigtige end andre hensyn, når man driver professionel fodbold som de gør, lyder det fra Tine Hessner.

Liberal Alliances Søren Bronér ser det som et symptom.

- Udflytningen af talentlinjen er et symptom på, at der mangler visioner, lyst og mod til at udvikle vores kommunale skoler i en tidsvarende og nytænkende retning, siger Søren Bronér.

Dansk Folkeparti ser en manglende vilje som årsagen.

- DF i Furesø har ved en lang række tilfælde gjort opmærksom på, at talentlinjen på Stavnsholtskolen var det af navn, men ikke af gavn. Den totale mangel på visioner og vilje til at skabe et ægte talentmiljø har hele tiden været åbenlys, siger Carsten Svensson.