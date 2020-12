Ibrahim Sadiq forsøger at nappe bolden fra SønderjyskEs Jeppe Simonsen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

FCN-træner: Vi lader os ikke slå ud

FC Nordsjælland løb søndag ind i et nederlag på 2-1, da holdet spillede mod SønderjyskE i superligaen. Inden næste kamp søndag mod FC København ligger holdet som nummer fire i tabellen på 16 point i den tætte række. Tre andre hold har også 16 point.

Cheftræner Flemming Pedersen udtrykker over for fcn.dk ærgelse over den tabte kamp.