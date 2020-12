FCN-stjerne indstiller karrieren

FC Nordsjællands Line Røddik Hansen stopper karrieren. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Line Røddik Hansen afviser ikke at vende tilbage til fodbolden

Furesø - 17. december 2020 kl. 14:25 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

Hun har et ganske imponerende fodbold-CV med 132 landskampe for Danmark og en karriere bag sig i klubber som FC Barcelona, Lyon og Ajax Amsterdam. Men nu er det slut, meddeler fodboldspilleren Line Røddik Hansens klub FC Nordsjælland i en pressemeddelelse. Den 32-årige fodboldspiller stopper sin aktive karriere. Tilbage i sommer vandt hun bronze med FC Nordsjælland og tog titlen i pokalturneringen.

"Det er sindssygt svært at sige farvel til det, jeg altid har været - en fodboldspiller. Men jeg kan se tilbage på en lang rejse, som jeg er superstolt over og glad for at have oplevet. Der har

både været op- og nedture som tilsammen gør det til en fed oplevelse, jeg ikke ville have gjort anderledes. Det jeg har lært på den rejse, vil jeg kunne bruge resten af mit liv. Kvindefodbolden blomstrer nu, og det gør mig glad at se og opleve, for sådan har det ikke altid været, og jeg havde ikke de samme muligheder, som pigerne har i dag, da jeg var yngre. Men det har også været fedt at have været en del af den lange rejse for sporten og nu kunne se på de piger, der kan nyde godt af resultatet af de kampe, som jeg har været med til at tage," siger Line Røddik Hansen i pressemeddelelsen.

"At slutte i FC Nordsjælland er en perfekt afslutning for mig. At afslutte min karriere tæt på hjemmet i ro og mag og i en klub jeg deler værdier med, være med til at bygge noget op de næste generationer kan få glæde af og samtidigt kunne forberede mig på det næste kapitel i mit liv. Det var det jeg håbede på, da jeg kom hjem fra udlandet," siger hun og ser frem mod et liv uden fodbold.

"Fodbolden har fyldt alt for mig i næsten 20 år. Men der findes et andet liv derude med friweekender og frie eftermiddage, og det er det, jeg skal ud at prøve nu. Det er ikke et endegyldigt farvel til fodbolden og til FC Nordsjælland, og jeg lukker ingen døre, hvad det angår. Det her er et goddag til et nyt liv for mig, som jeg rigtigt gerne vil prøve nu, og så kan det sagtens være jeg vender tilbage til fodbolden og FCN en dag, hvis det viser sig, at jeg f.eks. har en træner i maven," siger Line Røddik.

Ud over, hvad hun har opnået med FC Nordsjælland, er hun også blevet årets fodboldspiller, skriver FCN i pressemeddelelsen.