Se billedserie Det er på denne mark syd for Hillerød, at FCN i samarbejde med blandt andre Hillerød Kommune vil skabe et nyt fodbold-mekka. Arkivfoto: Martin Warming.

Send til din ven. X Artiklen: FCN sætter turbo på flytning til Hillerød: Det er et kæmpe projekt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FCN sætter turbo på flytning til Hillerød: Det er et kæmpe projekt

Direktør i FCN Søren Kristensen dedikerer nu al sin tid til byggeprojektet i Hillerød, hvor træning og administration flytter til. Der skal også bygges et stadion, og en masterplan skal være færdig

Furesø - 06. december 2020 kl. 07:40 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

FC Nordsjællands planer om at flytte træning og administration til Hillerød er nu gået ind i en ny fase. Det fortæller administrerende direktør Søren Kristensen, som nu helliger sig projektet på fuld tid. Derfor har klubben for nyligt ansat en anden daglig leder, som kan tage over på driften i Farum.

"Arbejdspresset ved at styre hele processen er markant forøget, og derfor kommer jeg til at koncentrere mig om Hillerød-projektet. Den daglige ledelse i klubben overtages af Trine Hesselund Hopp Møller, som er en kvinde med en meget stærk kommerciel baggrund og som er forankret i lokalområdet og bosiddende i Farum. Vi er meget glade for, at Trine er kommet til," siger Søren Kristensen til Furesø Avis.

Kæmpe byggeprojekt For omkring et år siden meldte FC Nordsjælland ud, at de planlægger en større flytning til det nye Stadion-kvarter i Hillerød, som kommer til at ligge i det kommende Favrholm-kvarter syd for Hillerød. Det drejer sig om træningen af deres akademihold og seniorholdene på herre-og damesiden i den bedste række. Derudover vil de også flytte al administration, og der er derudover planer om at bygge et stadion. Kampene skal dog stadig spilles på Farum Park, da FCN's Superligalicens er udlånt af moderklubben Farum Boldklub.

FC Nordsjælland har længe ytret ønske om mere plads til at træne på, som er svært at ændre på i Farum, hvor de ligger klemt inde i et parcelhuskvarter, og pt. kun har én enkelt bane at træne og spille kampe på til samtlige af klubbens fodboldhold. Det er derfor et kæmpe byggeprojekt, som FC Nordsjælland i samarbejde med Hillerød Kommune og ejendomsudvikleren Propreco er i gang med lige nu, og som Søren Kristensen forventer står færdig i 2025.

"I øjeblikket er der gang i forundersøgelser, så man kan få færdiggjort en masterplan i 2021. Og internt i klubben er der sat gang i en undersøgelse om, hvilke behov vi har fodboldmæssigt. Hvis alt går vel åbner vi dørene i 2025, men det er et langsigtet projekt med flere etaper," siger han.

Fodboldmekka Indtil videre har klubben et ønske om 13 fodboldbaner, hvoraf nogle vil ligge i fodboldparken og nogle udenfor. Nogle af dem skal være kunstgræsbaner og andre såkaldt hybridbaner, der er en blanding mellem kunst-og græsbaner. Nogle af banerne, skal udefrakommende kunne booke uden beregning, fortæller Søren Kristensen.

"Vi ved, at der er kapacitetsproblemer, når det gælder fodboldbaner. Derfor vil vi uden beregning udlåne banerne til klubber og hold i vores lokalområde. Hele tanken og visionen med sportsparken i Hillerød er, at det skal være noget alle skal kunne finde gavn i. Mange klubber ville bygge et hegn rundt om banerne, men det er ikke vores filosofi, og det er det, der gør os lidt anderledes. Vi vil prøve at få børn og klubber ind, så det kan blive et mekka for fodbold på alle niveauer og i alle aldre," siger han.

Nyt stadion Ifølge Søren Kristensen har FC Nordsjælland 250 millioner kroner at bygge for, og derudover får de land og infrastruktur foræret af udviklingsselskabet. I første omgang skal masterplanen for området godkendes af byrådet i Hillerød Kommune til næste år, og derefter er de overordnede rammer på plads.

Der er også planer om at bygge en stor indendørs træningshal, en såkaldt dome, som alle fodbolklubber i Superligaen er forpligtet til at have. FC Nordsjælland forsøgte først at få lov til at bygge en op til 20 meter høj dome i Farum, men det mødte stor modstand fra naboerne, og nu har klubben fået dispensation fra kravet ved i stedet at have adgang til en træningshal i Ballerup.

I stedet for domen håbede FCN på at få en enkelt almindelig kunstgræsbane ved anlægget i Farum, men opførelsen af denne afventer stadig Furesø Kommunes godkendelse.

I forhold til ønsket om et stadion i Hillerød kan Søren Kristensen endnu ikke svare på, hvor stort det skal være.

"Vi har ikke nærmere defineret størrelsen, eller hvordan vi skal bruge det, men det bliver ikke kun en gang om måneden. Vi skal have en samtale med Hillerød Kommune om, hvad vi kan bruge et stadion til. Hvis alt går vel, kan vi lave en aftale med DBU om at spille ungdomslandskampe på stadion," siger han.

Kampe i Farum Som tidligere nævnt må det nye stadion ikke bruges til at spille klubbens superligakampe på.

"Vores licensaftale siger, at vi skal spille Superligakampene på Right to Dream Park som det ser ud nu."

Hvad mener du med på nuværende tidspunkt?

"Jamen, det er fakta og kan kun ændre sig, hvis Furesø Kommune ikke ønsker, at have et stadion til det. Eller hvis Farum Boldklub ikke ønsker, at vi skal spille der. Ingen af de to scenarier er op til os, så det er ret simpelt og kan vel ikke beskrives anderledes," siger han.

Med den delvise flytning til Hillerød håber Søren Kristensen, at FC Nordsjælland som klub kan få udvidet sin fanskare og blive en regional fodboldklub. Det tror han også vil gøre klubben mere interessant i forhold til sponsorer. Han tror til gengæld ikke, at det vil betyde det store for klubbens fans i Farum, at træningen og administration rykker ud af byen.

"For almindelige fans vil det ikke have betydning, for de kan stadig gå på stadion, som de plejer. Men vi prøver at få en større fanbase i regionen, og hvis vi er bosat i Hillerød, får vi en større berøringsflade og bliver mere relevant for flere mennesker i deres hverdag, og så tror vi også på, at vi bedre kan rekruttere Hillerød-fans. Det vil vi gøre ved at samarbejde med skoler og ungdomsinstitutioner og derved få en mere lokal forankring. Vi er ikke lykkedes med at være et regionalt hold, selvom vi hedder FC Nordsjælland. Det sætter vi ind på nu. Vi kigger især på, hvad andre klubber har gjort som for eksempel FC Midtjylland eller SønderjyskE, der er lykkedes med at blive regional," siger han.

Glemte Farum-fans Furesø Avis kunne i sidste uge fortælle, hvordan FC Nordsjælland samtidig også forsøger at øge den lokale forankring i Farum. Det har de blandt andet gjort ved at producere en særlig hyldesttrøje i anledningen af Farum Boldklubs 110 års jubilæum. Men hvordan hænger det sammen med flytningen til Hillerød?

"Vil vil også gerne fortsat være relevante for folk, der bor i Farum, og det har vi måske glemt lidt i perioder. Vi kommer fra Farum og vores moderklub er Farum Boldklub, og trøjen er en hyldest til, at vi ved, hvor vi kommer fra," forklarer Søren Kristensen.

En stor del af ønskerne for fremtiden drejer sig især om at skabe nye kommercielle indtægtskilder, som lokaliteterne i Hillerød giver mulighed for. Søren Kristensen nævner blandt andet en vifte af nye uddannelsestilbud, de gerne vil tilbyde, som for eksempel inden for sport management.

"Vi vil præsentere udbydere af forskellige uddannelser i samarbejde med lokale institutioner. Det tror vi, at der er et stort marked for. Vi har også været dygtige til at udvikle unge spillere både på og udenfor banen, og der er øjne fra udlandet, der gerne vil forstå, hvordan vi udvikler unge talenter. Derfor får vi jævnligt besøg af klubber fra udlandet," siger han.

Klar til fremtiden Hvad der skal ske med lokalerne i Farum, når hele administrationen flytter til Hillerød, er de stadig ikke sikre på.

"Vi er ved at kigge på, hvad vi skal bruge faciliteterne i Farum til i samarbejde med Furesø Kommune."

Ifølge Søren Kristensen handler det store Hillerød-projekt om at ruste sig til fremtiden.

"Udviklingen går rigtig stærkt, og vi skal også være konkurrencedygtige i 2030 for, at der overhovedet skal være en klub på højeste niveau i vores region. Der skal derfor større investeringer til for at klare sig, for ellers bliver vi kørt over. Hillerød kan være med til at give et større indtægtsgrundlag. Det er et kæmpe projekt, og vi har derfor dygtige rådgivere til at hjælpe os, så vi hverken bygger for stort eller småt. Det bliver spændende at se, hvordan verden ser ud om fem-ti år," siger han.