FCN og Kruses Gymnasium åbner HF-uddannelse

Furesø - 22. november 2019 kl. 11:37

Fra sommeren 2020 vil Kruses Gymnasium og FC Nordsjælland i samarbejde tilbyde en ny HF-linje, hvor uddannelse på højt niveau kan kombineres med elitesport på højt niveau for alle unge mennesker med interesse og hverdag i sport på højeste plan.

Den nye HF-uddannelse er åben for alle interesserede, men samarbejdet mellem Kruses Gymnasium og FCN giver en særlig mulighed for at kombinere uddannelse og elitesport. Som HF-elev på Kruses Gymnasium vil man således kunne studere på lige vilkår med andre og samtidig opnå den fleksibilitet i forhold til morgentræninger og sportsbetinget fravær, som er nødvendig for at kunne dyrke sin sport på eliteniveau.

- Vi er af den overbevisning, at vi ikke arbejder med dygtige fodboldspillere, der tilfældigvis er mennesker. Vi arbejder med mennesker, der tilfældigvis er dygtige fodboldspillere. Vi er ikke et sekund i tvivl om, at de bedste fodboldspillere er dem, der er hele mennesker. Derfor prioriterer vi, at vores unge spillere på akademiet, både piger og drenge, skal kunne tage en skoleuddannelse ved siden af deres fodbolduddannelse hos os i FCN. Det vil vi strække os langt for at kunne sikre vores spillere muligheden for, selv om et fodboldakademi kræver meget tid af de unge mennesker. Den mulighed får vi nu i samarbejdet med Kruses Gymnasium, siger direktør i FCN, Søren Kristensen.

Fodboldspillernes travle hverdag gør, at der er behov for en uddannelse, som kan rumme den krævende hverdag for unge atleter, men som ikke går på kompromis med niveau eller ambition på det faglige plan.

- Vi ved, hvor meget det kan gavne en spiller at have noget andet at gå op i, både når det går godt og mindre godt med sporten. Og vi tror på, at uddannelse og dannelse er lige så vigtige dele af en komplet professionel fodboldspiller som selve spillet på banen er. Derfor er vi meget glade for, at vi har fundet en lokal partner i Kruses Gymnasium, som gerne vil være med til at facilitere en hverdag, der kan give de unge mennesker det bedste fra begge verdener. Og som også vil være åben for piger og drenge fra andre sportsgrene også. Vi ved, at Kruses står for et højt fagligt niveau og sunde værdier, og vi glæder os meget over, at vi nu kan tilbyde denne uddannelse sammen.

Det meste af undervisningen på HF-linjen kommer til at foregå på Kruses Gymnasium, men kan og vil også finde sted på Right to Dream Park. Et nyt og spændende samarbejde som man også glæder sig over at kunne tilbyde på skolen.

- Vi deler tilgangen til unge mennesker med FC Nordsjælland i mange henseender. Det handler først og fremmest om at møde dem med høje forventninger og samtidig sørge for, at de får den nødvendige opmærksomhed og støtte til at håndtere de krav, der bliver stillet til elitesportsudøvere eller studerende på en ungdomsuddannelse, siger Carsten Gade, Rektor for Kruses Gymnasium - STX & HF,