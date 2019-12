Se billedserie Tine Hessner (R) undrer sig over udmeldingen om, at FC Nordsjælland vil rykke administrationen og ungdomsakademiet til Hillerød. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: FCN-bombe vækker undren hos udvalgsformand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FCN-bombe vækker undren hos udvalgsformand

Furesø - 19. december 2019 kl. 16:08 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Planerne for en udvidet brug af superligastadionet Right to Dream Park er i fuld gang med at blive udarbejdet, og forhandlingerne om en fornyelse af lejeaftalen mellem FC Nordsjælland og Furesø Kommune om brug af Right to Dream Park er ligeså. Derfor kom det som lidt af en bombe for Tine Hessner (R), der er formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, at FC Nordsjælland torsdag middag offentliggjorde, at klubben har slået pjalterne sammen med Hillerød Kommune og nu planlægger at placere klubbens administration og ungdomsakademi i en helt ny fodboldpark, der skal stå færdig i Favrholm i Hillerød i 2025.

- Det er med en lille smule undren, at jeg ser, de lufter det, de er gået ud med. Det er de selvfølgelig i deres fulde ret til, og det er klart, at det lidt utraditionelt at have et superligastadion midt i et villakvarter, som vi har det, men med tanke på de forhandlinger, der er i gang, så undrer det mig lidt, siger Tine Hessner og fortsætter:

- Jeg undrer mig over timingen, fordi vi netop er ved at skabe mulighed for, at de kan bruge Right to Dream Park anderledes og på en måde, som passer dem, så om de har tabt tålmodigheden, det ved jeg ikke, men jeg synes, det er ærgerligt.

Glad for kampe

Tine Hessner glæder sig dog over, at FC Nordsjælland fortsat vil spille deres superligakampe i Farum.

- Jeg er glad for, de stadig vil spille deres kampe på Right to Dream Park, og jeg ser frem til, at vi fortsat skal have et godt samarbejde med FC Nordsjælland, som jo stadig også vil have masser aktiviteter i Furesø blandt andet med deres satsning på kvindefodbold, siger udvalgsformanden.

Hun understreger, at hun meget gerne ser, at en del af fodboldklubbens aktiviteter bliver i Farum.

- FC Nordsjælland bidrager meget til vores lokalsamfund. De har et super godt samarbejde med vores jobcenter og skaber praktikpladser og samarbejder også med skoler i lokalområdet.

Tine Hessner er nu spændt på at se, hvad planerne for et nyt stadionkvarter i Hillerød indeholder.

- Jeg kan sagtens forstå, at det kan være værdifuldt, at man kan bygge en facilitet på en bar mark og så i øvrigt opbygge noget ud fra det. Men jeg er spændt på at se, hvad planerne konkret indeholder, og hvem der står bag, siger hun.

Til Frederiksborg Amts Avis siger direktøren i FC Nordsjælland, Søren Kristensen, at Furesø kommune ikke kan stille med en plan, der vil få klubben til at vælge Farum til igen.

- Det har de (Furesø Kommune, red.) haft chancen for i lang tid. Så nu har vi bestemt os for at kigge i en anden retning, lyder det.

Det var torsdag eftermiddag ikke muligt at træffe borgmester Ole Bondo Christensen (S) for en kommentar.

relaterede artikler

Hillerød-formand: En bombe 19. december 2019 kl. 15:11

Ingen kommentarer i Farum 19. december 2019 kl. 14:16

FCN: Furesø har haft chancen 19. december 2019 kl. 13:13