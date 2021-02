FCN ærgrer sig på naboernes vegne

FC Nordsjælland har de seneste år forhandlet med Furesø Kommune om en forlængelse af lejemålet i Farum Park, men sideløbende har klubben løftet sløret for planer om at flytte akademiet til et barmarks-projekt ved Hillerød, da klubbens store ekspansion med kvindefodbold og akademi ikke kan rummes i Farum.

- Vi har fået henvendelser gennem længere tid fra dele af vores nabokreds, som føler at de oplever trafik- og støjgener, samt biler parkeret på deres private områder, i forbindelse med Superligakampe i Right to Dream Park. Parkeringsudfordringen er for øvrigt en hverdagsgene, da Farum Boldklubs mange medlemmer, svømmehalsbrugerne mm. har behov for flere P-pladser end der er etableret omkring stadion hver eneste eftermiddag og aften, når der ikke er Covid-begrænsninger, lyder det fra Co-CEO i FC Nordsjælland, Trine Hesselund Hopp Møller.

- Samtidigt oplever vi selv dagligt, at der er alt for begrænset banetid til de drenge og piger, der spiller fodbold hos os og i Farum Boldklub, hvorfor flere af vores hold bl.a. har været nødt til at træne i andre kommuner. Begge dele kan naturligvis relateres tilbage til stadions placering i forhold til lokalområdet, hvilket vi ikke kan ændre på. Men vi har længe haft en dialog med kommunen for at få adresseret og løst udfordringerne. Kommunens forslag var at inkludere Lillevangsgården i dette. Det er der så nu givet afslag på, men vi vil naturligvis fortsætte vores dialog med kommunen for at finde en løsning. Det har både beboere og fodboldspillere i området brug for, siger Trine Hesselund Hopp Møller.